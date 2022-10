Die T-Aktie machte ihren langfristigen Anlegern bis Frühjahr 2021 wenig Freude. Nur die ansehnliche Dividende entschädigte für die langweilige Kursentwicklung. Doch die Deutsche Telekom hat sich entwickelt, die Aktie nahm im September sogar die 20-Euro-Marke ins Visier. Einige Analysten sehen einen baldigen Durchbruch nach oben kommen.



Geht es nach den Analysten steht die Aktie der Deutschen Telekom vor einem starken Börsenjahr. Emmet Kelly von Morgan Stanley etwa hat gerade sein Kursziel für die T-Aktie von 25 auf 26 Euro erhöht. "Übergewichten/ attraktiv“ lautet sein Urteil in einer Einschätzung vom Freitag.

Am vergangenen Mittwoch äußerte sich auch die US-Bank JPMorgan positiv zur Deutschen Telekom, senkte allerdings das Kursziel leicht. Vor den Zahlen zum dritten Quartal (10.11.22) sieht Akhil Dattani nun "nur" noch ein Zwölfmonatsziel von 27,50 Euro statt bislang 28,50 Euro. Der Analyst erwartet laut Studie vom Mittwoch ein solides Quartal. Er hob zwar seine Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht an wegen T-Mobile US, berücksichtigte in seinem Modell aber auch gestiegene Kapitalkosten und den starken US-Dollar.

Deutsche Bank am zuversichtlichsten

Auch die britische Investmentbank Barclays bleibt bei ihrem "Overweight"-Voting für die Telekom und prognostiziert ein Kursziel von 23,50 Euro. Analyst Mathieu Robilliard rechnet in einer am Dienstag vorgelegten Studie mit weiterhin soliden Trends in Deutschland und den USA.

Am optimistischsten ist die Deutsche Bank. Deren Research-Abteilung hat am Montag das Kursziel für die T-Aktie von 29,50 Euro bestätigt. Vom aktuellen Kursniveau aus gerechnet, ergibt sich ein Potenzial von 62 Prozent. Analyst Robert Grindle erhöhte seine Erwartungen für das Wachstum im deutschen Mobilfunk-Geschäft. Die Telekom-Aktie bleibe im Vergleich zu Wettbewerbern gut positioniert, unter anderem wegen des überlegenen Free Cashflow. Abseits der Tochter T-Mobile US werde dem übrigen Geschäft noch ein sehr niedriger Aktienwert beigemessen.

Fast alle Analysten sagen "Buy"



Insgesamt sind die bei Bloomberg gelisteten Analysten mit großer Mehrheit optimistisch für die Deutsche Telekom. 27 von 29 Experten stufen die Aktie mit "Buy" ein, nur zwei sehen sie lediglich als Halteposition und einem Kursziel von etwa 20 Euro. Das durchschnittliche Ziel für die kommenden zwölf Monate liegt bei 24,76 Euro.



TradingView.com Zwei-Jahres-Chart Deutsche Telekom (in Euro, Xetra)

Einschätzung zur Deutsche Telekom-Aktie

Am Freitag-Vormittag pendelt die T-Aktie um den Vortagsschluss bei 18,20 Euro und behauptet sich damit deutlich über der 200-Tage-Linie. Beim Blick auf den Zwei-Jahres-Chart ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Seit Beginn dieses Jahres hat sich der DAX-Wert um etwa 12 Prozent verbessert und gehört damit zu den besten deutschen Blue Chips.

Fazit Der DAX-Konzern ist auf einem guten Weg – und zwar aufwärts. Auch BÖRSE ONLINE ist zuversichtlich für die Aktie der Deutschen Telekom und hat ein Kursziel von 24 Euro ausgegeben.