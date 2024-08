Fällt Deutschland nun etwa wieder in eine Rezession? Was Anleger jetzt wissen sollten und wie der DAX jetzt reagiert

Trübe Aussichten für die deutsche Wirtschaft: Nach einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal droht Deutschland der Rückfall in die Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im zweiten Quartal überraschend um 0,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten berichtet. Zugleich bleibt die Inflation hartnäckig: Im Juli gewann der Anstieg der Verbraucherpreise mit einer Rate von 2,3 Prozent nach vorläufigen Angaben der Statistiker wieder an Fahrt, nachdem die Inflation im Juni noch gefallen war.

Damit muss Europas größte Volkswirtschaft nach einer kurzen Erholung zu Jahresbeginn einen erneuten Rückschlag verkraften. Als Grund nannten die Statistiker schwache Investitionen und die Flaute am Bau. Das exportabhängige Deutschland zieht damit auch die Eurozone herunter, die laut Statistikamt Eurostat im zweiten Quartal dennoch um 0,3 Prozent gewachsen ist. Ökonomen zeigten sich enttäuscht, sie hatten für die deutsche Wirtschaft nach einem Mini-Wachstum von 0,2 Prozent im ersten Quartal nun zumindest ein leichtes Plus erwartet.

Das macht der DAX vor Microsoft-Zahlen und Fed

Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 0,6 Prozent im Plus und steht bei 18.433 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt sogar 0,8 Prozent im Plus und steht derzeit bei 4.856 Punkten.

Nach seinem schwächeren Wochenauftakt ist der DAX damit am Dienstag mit moderaten Kursgewinnen in seiner jüngsten Spanne geblieben.

Am Abend stehen in den USA mit Microsoft und dem Chiphersteller AMD zwei wichtige Werte aus dem Tech-Sektor mit ihren Quartalsbilanzen auf der Agenda. Am Mittwoch folgt die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Zuvor dürften die Investoren nicht zu sehr ins Risiko gehen.

„Niemand erwartet im Moment eine Rally, die vier oder fünf Tage am Stück anhalten wird", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. „Es ist derzeit ein vor und zurück im Dax, eine trendlose Phase." Seit Mitte Mai pendelt das Börsenbarometer unter dem Rekordhoch von knapp 18.900 Zählern auf und ab, wobei die Marke von 18.000 Zählern eine Unterstützung bietet.

„Nachdem die Fed bislang nur eher vage Informationen gegeben hat, wann sie gedenkt, die Zinsen erstmals zu senken, könnte eine erneute Unklarheit dieses Mal dem Markt sauer aufstoßen", gab Stanzl zu bedenken. Doch die Börsen rechneten fest damit, dass die Fed im September die Zinswende einleitet. "Alles andere wäre eine große Enttäuschung."

Sartorius, Henkel und Siemens Healthineers beim DAX im Fokus

Im Fokus steht unter anderem heute die Aktie von Sartorius, denn mit einem Plus von über vier Prozent bildet die Aktie von der Performance her derzeit die Spitze im DAX. Der Pharma- und Laborzulieferer setzt damit seine Erholung fort – allerdings liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch immer gut 26 Prozent im Minus.

Das Schlusslicht bilden unterdessen die Aktien von Henkel und Siemens Healthineers, die beide über ein Prozent im Minus liegen. Ansonsten gibt es keine größeren Verlierer im DAX.

