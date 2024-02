Der Spieltheoretiker und Finanz-Professor Christian Rieck verrät, wie er sein Geld anlegt, was er bereits gerne früher über Geld gewusst hätte und wie Anleger das System Börse überlisten können.

Im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE verrät Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker und Finanz-Professor Christian Rieck, was Anleger unbedingt über Geld wissen müssen:

BÖRSE ONLINE: Wie legen Sie denn Ihr Geld an, Herr Professor Rieck?

Professor Christian Rieck: Also ich mache da durchaus das, was ich predige: nämlich möglichst gar nicht hingucken. Also das ist vielleicht komisch, wenn ein Finanzprofessor sagt, er guckt da nicht oft hin, aber das ist für meine Begriffe wirklich das Beste, was es geben kann. Denn man lässt so etwas im Hintergrund mitlaufen und hat wirklich Automatismen, die einfach für sich alleine ablaufen. Aber ich muss dazu sagen, ich war leider vor vielen Jahren gedanklich noch nicht so weit.

BÖRSE ONLINE: Was meinen Sie damit?

Finanzprofessor Rieck gesteht: "Ich war früher noch nicht bereit, Geld in Aktien anzulegen"

Professor Rieck: Also beispielsweise ist ein ganz klarer Fehler, den ich damals gemacht habe, dass ich zu risikoscheu war. Das ist eine ganz typische Sache, dass einem gerade in jungen Jahren immer eingeredet wird: Pass auf, und das ist ganz große Risiken und ihr könnt alles verlieren. Und wie viel seid ihr bereit zu verlieren? Ich hätte also bereits viel früher gerne die Chancen der Geldanlage gesehen und bereits früher Geld in Aktien an der Börse angelegt.

BÖRSE ONLINE: Was ist dann jetzt Ihr Rat an Anleger?

Professor Rieck: Wenn ich jetzt einen Rat sozusagen an mein Ich von vor 40 Jahren geben kann: Denn hier schauen ja vielleicht auch viele junge Leute. Da kann ich nur sagen: Keine Angst vor Risiko. Damit meine ich nicht exzessive Risiken. Ich meine explizit Risiken, die belohnt werden. Also beispielsweise ein breites Aktien-portfolio oder sowas in der Art. Solche Risiken kann man an der Börse tatsächlich annehmen und dann aber dafür sorgen, dass man da wirklich möglichst nicht mehr hinguckt. Also so komisch das klingt: Wenn Sie es schaffen, sich ein Online Konto Depot anzulegen und danach das Passwort verlieren, und dann 20 Jahre später sich erst das Passwort wieder besorgen, das ist in vielen Fällen das Beste, was Ihnen passieren kann.

Wie Christian Rieck als Spieltheoretiker noch auf die Börse schaut, wie Anleger das Spiel an der Börse gewinnen können und welche Fehler Anleger an der Börse machen, das sehen Sie jetzt in unserem neuen Video auf Youtube.

