2,8 Millionen Dollar befinden sich im Portfolio von Börsen-Millionär Tim Schäfer. Mit welcher Strategie er finanziell frei wurde und wie es ihm jeder gleichtun kann.

"Im Grunde kann es jeder schaffen", verrät Tim Schäfer. Mit einem normalen Arbeitseinkommen und einer hohen Sparquote hat er es geschafft, sich mit Aktien ein Millionen-Depot aufzubauen. Doch welche Dinge sollte man auf dem Weg zur Million unbedingt beachten?

Deutscher Millionär: So habe ich mit Aktien 2,8 Millionen Dollar erreicht

"Mein Ansatz an der Börse war, einfach Aktien zu halten über 10 Jahre, 15 Jahre oder auch 20 Jahre. Dafür muss man aber Geduld mitbringen, was viele Anleger nicht haben", sagt Tim Schäfer. So sei beim langfristigen Investieren vor allem der Zinseszins spannend und auch die Dividende, welche auf den Einstandskurs immer höher wird. So sagt Schäfer: "Man kauft die Aktien und lässt sie liegen, auch um Steuern und Transaktionskosten zu vermeiden. Und so kann das im Grunde jeder schaffen, der ein bisschen eifrig ist, was die Sparquote angeht und da halt lange, jeden Monat einfach zukauft. Man muss das Depot wachsen lassen, indem man auch in Krisenphasen einfach weiter Aktien und ETFs kauft."

Tim Schäfer: Niemand will hören, wie einfach man zum Millionär wird

Dabei seien eben Geduld, Zeit und eine gewisse Sparsamkeit wichtig. Wer einen Millionärs-Lebensstil haben möchte, wie man es im Fernsehen oder in Serien sieht, der wird nicht lange Millionär durch Aktien bleiben. Für Tim Schäfer war es immer wichtig, wenig Geld auszugeben, eine hohe Sparquote zu haben und eben viel Geld anzulegen. So sagt Schäfer: "Es ist schon ein Leben nötig, das irgendwo auch bodenständig ist. Denn sonst funktioniert es nicht. Man kann nicht ein Depot aufbauen und dann im Grunde alles raushauen, was reinkommt. Also ja, da muss man schon sehr ehrgeizig sein. Was meiner Meinung nach hilft ist ein Nebenjob. Und dann zu schauen, dass man im Job auch immer mehr Gehalt bekommt. Dadurch hat man dann immer mehr Geld zum Investieren. Zum Beispiel habe ich aber auch lange Zeit in WGs gewohnt oder auch im Studentenwohnheim. Ich habe immer noch kein Auto, also jetzt seit 17 Jahren kein Auto. Ich lebe immer noch sparsam. So trage ich Secondhand und mir macht das überhaupt nichts aus. Wenn man sparsam ist, ist man im Grunde auch ein Umweltsschützer, weil man nicht so viel verbraucht an Energie, an Materialien und so."

Auf welche Aktien Tim Schäfer jetzt in seinem Millionen-Portfolio konkret setzt und was aktuell das Erfolgsgeheimnis an der Börse ist, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Euphorie oder Vorsicht? MSCI World ETF mit neuem Rekordhoch - Apple, Nvidia, Microsoft sei Dank