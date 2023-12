Nachdem die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen vom Hoch bei etwa fünf Prozent auf aktuell 4,15 Prozent gefallen sind, schauen Anleger vermehrt auf Dividendenrenditen. Das Energieunternehmen Devon Energy lockt mit hohen Dividenden und bietet 50 Prozent mehr als 10-Jahres US-Staatsanleihen, hier mehr Details.



Devon Energy ist eines der größten Explorations- und Produktionsunternehmen von Erdöl und Erdgas in Nordamerika und kommt bei derzeitigem Aktienkurs von 40,32 Euro auf eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent. Devon leistet Dividendenzahlungen in den Monaten März, Juni, September und Dezember.



Kein klarer Trend

Auffällig bei Devon sind die Schwankungen bei der Höhe der Zahlungen. Während der Energiekonzern die Dividende von1 US-Dollar im März 2022 auf 1,55 US-Dollar im September erhöhte, folgten Dividendenkürzungen in den Folgemonaten bis September 2023 auf 0,49 US-Dollar.



Eine Chance für mutige Anleger

Für Anleger ist das kein Idealszenario. Aktionäre bevorzugen Unternehmen mit einer stabileren Dividendenhistorie, die kann Devon derzeit leider nicht bieten. Obwohl die Aktie derzeit eine hohe Dividendenrendite von 6,60 Prozent bietet, sollten nur mutige Anleger in die Aktie investieren. Seit November 2022 hat die Aktie 48 Prozent an Wert eingebüßt und notiert derzeit an einer wichtigen Unterstützungsmarke. Von hier aus kam es in den letzten zwei Jahren zu Kursanstiegen.



Fazit Devon Energy ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index. Dabei handelt es sich um einen dynamischen und regelbasierten Strategieindex, der jährlich nach bestimmten Kriterien in starke Dividendenaktien investiert. Dazu zählen unter anderem die Dividendenhistorie als auch die Branchenzugehörigkeit. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABY können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 25 Dividendenaktien partizipieren. Die Dividenden werden in den Index reinvestiert.

Mehr Infos zum Index gibt es hier.



Lesen Sie auch: Ist das der langersehnte Turnaround der BASF-Aktie? Wie der Umbau BASF jetzt um 30 Prozent hochkatapultieren kann