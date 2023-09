Unternehmensprofil

Die Devon Energy Corp. ist eines der führenden Energieunternehmen in den USA. Der Schwerpunkt liegt auf der Erschließung und Förderung von Öl und Erdgas. Die operative Tätigkeit des Unternehmens auf die Onshore-Produktion in den USA. Das Unternehmen betreibt hier zudem Gas-Pipelines. In der Entwicklung von Gasvorkommen in Schiefer und Kohleflözen sowie beim Dampfverfahren zur Gewinnung von Öl aus Ölsand sieht sich Devon Energy als Pionier. 2019 hat das Unternehmen sein kanadisches Geschäft für 2,6 Mrd. US-Dollar verkauft. Im Jahr 2020 wurden die Barnett-Shale-Anlagen für 490 Mill. US-Dollar zuzüglich Earnout-Zahlungen veräußert. Am 7. Januar 2021 wurde schließlich die Fusion der WPX Energy, Inc. vollzogen, die in den Bereichen Öl- und Gasexploration und -produktion über Standorte im Delaware Basin in Texas und New Mexico sowie im Williston Basin in North Dakota verfügt.

Offizielle Webseite: www.devonenergy.com