Die Aktien der DHL Group (ehemals Deutsche Post) befinden sich am Mittwoch nach diesen positiven Meldungen im Aufwind. Das macht Aktionären jetzt Hoffnung. Kann das der Beginn einer Erholung bei der beliebten DAX-Dividendenaktie sein?

Um 2,2 Prozent steigen die Aktien der DHL-Group am Mittwoch, nach dem am Dienstagabend sehr positive Impulse vom Konkurrenten FedEx, für ein Aufatmen in der Logistikbranche gesorgt haben.

Das macht Aktionären der DHL Group-Aktie wieder Hoffnung

Denn die Zahlen des amerikanischen Konkurrenten haben am Dienstag im nachbörslichen Handel für einen Kurssprung um 10 Prozent gesorgt und ebenfalls die Aktien der DHL-Group nach oben gehoben.

Konkret will das US-Unternehmen im laufenden Jahr durch Kosteneinsparungen 2,2 Milliarden US-Dollar weniger ausgeben und übertraf deswegen mit seiner Gewinnprognose die Schätzungen der Analysten. Außerdem stellte das Management eine Abspaltung des Frachtgeschäftes in den Raum, was laut Analysten für deutliche Wertsteigerung sorgen könnte.

Da angesichts dieser Maßnahmen selbst in schwierigen Zeiten in der Logistikbranche Gewinnsteigerungen möglich sind, wurden viele Aktionäre der DHL-Group wieder mit Hoffnung erfüllt.

DHL Group-Aktie (ehemals Deutsche Post) im Aufwind

Diese Entwicklung spiegelt sich am Mittwoch ebenfalls im Chartbild wider. Durch einen Sprung auf 39,18 US-Dollar kann der Wert erstmals seit Mitte Juni über die wichtige 50-Tage-Linie klettern. Der gleitende Durchschnitt gilt als entscheidender Indikator für kurzfristige Trends.

Gleichzeitig erscheint die Marke von 40 Euro und die 200-Tage-Linie bei 40,69 Euro plötzlich in greifbarer Nähe zu sein. Ein Anstieg in diesem Bereich bei einer weiter positiven Nachrichtenlage könnte der Beginn eines deutlichen Aufwärtstrends sein.

Angesichts der Chancen sowie der niedrigen Bewertung (KGV 12,9) ist BÖRSE ONLINE optimistisch für die DAX-Aktie und empfiehlt sie mit einem Kursziel von 52 Euro zum Kauf.

TradingView DHL Group Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Nicht USA, sondern Europa? Warum Aktien aus Deutschland & Co. jetzt für Fondsmanager attraktiv sind

Oder:

Bekannte DAX-Aktie verliert plötzlich 8% - Das steckt dahinter

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.