Die Aktien der beliebten und bekannten DAX-Wertes Merck stehen am Dienstag stark unter Druck und verlieren acht Prozent im Wert während des vorbörslichen Handels. Das macht Anlegern jetzt so große Sorgen, dass sie das Papier auf Talfahrt schicken und so kann es weitergehen.

Um die Aktien von Merck steht es momentan nicht allzu gut. Am Dienstag im vorbörslichen Handel sind die Papiere arg unter Druck geraten und haben um die acht Prozent an Wert verloren. Das steckt dahinter:

DAX-Aktie Merck rauscht nach dieser Meldung -8% nach unten

Eine massive Enttäuschung gab es am Montagabend für die Aktionäre von Merck, weshalb am Dienstag der Kurs heftig nach unten reagierte. Konkret musste das Unternehmen zwei weit fortgeschrittene Studien zum Hoffnungsträger Xevinapan abbrechen. Denn das Krebsmittel war nicht in der Lage, das Ziel der Verlängerung des ereignisfreien Überlebens der Patienten zu erreichen.

Für die Merck-Aktie bedeutet das, dass jetzt Fantasie aus den Kursen des DAX-Konzerns ausgepreist wird. Wie eine erste Reaktion der Barclays Bank zeigt, rechnet auch Analystin Emily Field mit größeren Abschlägen. Sie senkte ihr Kursziel von 205 Euro auf 195 Euro.

Was tun nach dem massiven Kursrutsch?

Doch wie geht es nach dem Kursrutsch für die Merck-Aktie weiter? Dazu muss zunächst klar sein, wo der Abverkauf zum Stehen kommt. Kurz vor der Handelseröffnung notiert das Papier bei 154 Euro und damit auf der wichtigen 200-Tage-Linie. Diese Marke muss in jedem Fall gehalten werden, ansonsten sind Kursrutscher zu neuen Jahrestiefs nicht auszuschließen.

Kommt der deutliche Ausverkauf zu einem Ende, sollten Anleger zudem eine weitere Konsolidierung des Kurses abwarten, denn die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen scheint definitiv beendet.

Übrigens: Bereits seit 2023 empfiehlt BÖRSE ONLINE Merck angesichts der vielfältigen Probleme nicht mehr zum Kauf.

