Am Dienstag rutscht die Aktie der DHL Group deutlich nach unten, was Anleger besorgt zurücklässt. Das steckt hinter dem Abverkauf und so geht es jetzt mit der attraktiven Dividendenaktie weiter.

Eigentlich sah alles danach aus als könnte die DHL Group (ehemals Deutsche Post) heute an der Börse ihre starke Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate fortsetzen. Allerdings kam es überraschend anders.

Das steckt hinter dem Abverkauf der DHL Group Aktie

Denn nach den ersten sechs Monaten blickte die DHL Group im Zuge der gemeldeten Quartalszahlen am 1. August zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet das Management 2023 nun statt 6,0 mindestens 6,2 Milliarden Euro, teilte der Dax-Konzern am Dienstagmorgen in Bonn mit. Das obere Ende der operativen Gewinnspanne bleibe mit sieben Milliarden Euro unangetastet.

Vor allem der Bereich Supply Chain entwickelte sich DHL zufolge in den vergangenen Monaten stark. In dem Geschäft bietet der Konzern seinen Kunden Lieferketten-Logistik an, wie Lagerbetrieb und -haltung, oder auch die Abwicklung von Versandretouren.

Nach dem Rekordjahr 2022 befindet sich DHL momentan in einer Abschwungphase. In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Umsatz um gut 16 Prozent zurück auf gut 20 Milliarden Euro Umsatz.

Der Konzern verdiente im Tagesgeschäft bezogen auf das Ebit knapp 1,7 Milliarden Euro und damit über ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor. Schließlich blieb mit 978 Millionen Euro sogar fast Drittel weniger als im zweiten Quartal des Vorjahres. Die Ergebnisse bewegten sich leicht unter den Analystenerwartungen, beim operativen Gewinn schnitt DHL ab, wie prognostiziert.

DHL Group Aktie rutscht ans DAX-Ende

Infolgedessen rutschte die Aktie der DHL Group mit einem Minus von 2,5 Prozent ans DAX-Ende. Händler sprachen dabei vor allem von Gewinnmitnahmen nach der starken Rallye der Aktie in den vergangenen Monaten.

Unter dem Strich dürfte das für die DHL Group am Dienstag einen sehr negativen Handelstag bedeuten. Entscheidend ist allerdings, dass sich die Aktie über den gleitenden Durchschnitten hält, um eine Chance darauf zu haben die Aufwärtsbewegung fortzusetzen.

Aus diesem Grund sollten Anleger besonders stark auf die 50-Tage-Linie bei 44,10 Euro achten, welche im Zweifelsfall als Erste fallen könnte.

