Diese deutschen Aktien befeuern aktuell die Rallye beim DAX. Sie haben momentan das beste Momentum und können Anlegern daher weiter gute Gewinne bringen. Wer neben Adidas, Vonovia, Commerzbank, BMW und Deutsche Post noch profitieren kann.

Deutsche Aktien mit starkem Momentum

In den vergangenen drei Monaten legte der DAX zwar nur um rund 3,5 Prozent zu, schaffte damit aber mehrmals ein neues Rekordhoch. Vor allem verantwortlich dafür war aber die Performance von nur wenigen Aktien. Und diese zehn Stück schoben den DAX in den vergangenen drei Monaten maßgeblich an:

Aktie Performance vergangenen 3 Monate Covestro 24,3% Infineon 19,66% adidas 16,12% Continental 15,17% Fresenius 9,73% BMW 9,70% HeidelbergMaterials 8,9% Vonovia 8,18% Deutsche Post (DHL Group) 7,70% Commerzbank 7,45%

Momentum-Strategie mit Adidas, Vonovia, Commerzbank, BMW und Deutsche Post

Bei der Momentum-Strategie setzen Anleger auf gut laufende Aktien. Das Prinzip dahinter: The Trend is your friend. So lange es läuft, läuft es halt einfach. Beim DAX fragt man sich ja grundsätzlich, warum der Index immer weiter steigt. Weil er es eben tut und Anleger dabei sein wollen.

Die Covestro-Aktien stieg indes so stark, weil es hier ein Übernahmeangebot gab. Anleger behalten diesen Umstand im Auge.

Derweil befinden sich die Adidas-Aktie und die Infineon-Aktie einfach in einem schönen Aufwärtstrend. Solange dieser anhält, können Anleger weiter zukaufen.

Zudem fällt aber auf, dass vor allem DAX-Aktien aus dem Mittelfeld gut gelaufen sind. Je wertvoller ein Konzern, desto mehr bewegt er den Index. Weil Papiere von Vonovia, Deutsche Post (DHL Group) oder Commerzbank aber keine Riesen sind, müssen diese Aktien deutlich stärker steigen, um den DAX anzuschieben.

Das aus dieser Liste der Top-10 Momentum-Aktien im DAX wertvollste Unternehmen ist BMW: Der Autobauer ist mit 68 Milliarden Euro Marktwert das neuntwertvollste Unternehmen im DAX und schob den Index mit einem Plus von 9,7 Prozent in den vergangenen Monaten schön mit an.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group, Commerzbank.