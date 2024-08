Auf welche Papiere die Profianleger an den US-Börsen jetzt setzen – ausgewählte Titel, die bis zu 100 Prozent Renditechancen bieten



Sie sind eine Art Code — wer ihn entschlüsselt, weiß, wohin das große Geld fließt: die „13F Filings“. Jedes Quartal müssen rund 8.500 Top-Investoren an der Wall Street der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC melden, welche Aktien sowie Call- oder Put-Optionen sie in ihren Depots haben.

Doch die Vielzahl an Informationen bereitet auch Probleme. Welche Anlagestrategie lässt sich aus Millionen von Aktien ableiteten, die 8.500 Großanleger mit mindestens 100 Millionen Dollar verwaltetem Vermögen gekauft haben? „TMI“ — too much information — würde man da sagen.



Grundsätzlich gibt es zwei Strategien, die beide auch wissenschaftlich überprüft sind. Zum einen kann man auf die Top-Holdings besonders erfolgreicher Investoren setzen. Diese Idee basiert auf der Annahme, dass diese Positionen die besten Ideen der Fondsmanager widerspiegeln. Der Best of Billionaires Index (WKN: DA0AC5) von BÖRSE ONLINE greift diese Idee auf. (…)



Doch es gibt noch eine zweite Möglichkeit, aus den 13F Filings Profit zu schlagen: Als Privatanleger reitet man auf der Welle des Big Money. Unser Kollege Golo Kirchhoff hat sich die Mühe gemacht, mit einem speziellen Computerprogramm die 13F Filings danach zu durchforsten. (…) Auch hier gibt es eine wissenschaftliche Grundlage: „The Aggregation of Information in Security Markets“ von Roger G. Ibbotson und Jeffrey D. Kubik (…) Die Forscher zeigen, dass aggregierte Informationen dazu beitragen können, zukünftige Aktienrenditen vorherzusagen.



Golo Kirchhoff hat das bereits unter Beweis gestellt. Das vierte Quartal in Folge untersucht er schon die 13 Filings auf Hot Picks. Und die Bilanz kann sich sehen lassen:

87% Gewinn mit einem Softwarehersteller, 98% Gewinn mit einer Bank, 84% Gewinn mit einem Streamingdienst — um nur einige zu nennen.



Wichtig dabei zu wissen: Dies ist keine Buy-and-hold-Strategie, und man muss schnell sein. Denn das große Geld sucht sich immer wieder neue Ziele. (…).

Weitere Themen im Heft:

Starkes Gewinnplus mit Bremsen

Während die Schienensparte weltweit weiter zulegt, beruhigt sich das Geschäft mit Lkw-Technik. Viel wichtiger: Die aktuelle Strategie der Konzernführung bringt deutlich mehr Profit (S.22)



Starke Zahlen, große Pläne

Die Nachfrage nach optischen Technologien steigt rasant. Der international agierende Technologiekonzern profitiert davon in vollem Umfang – mit einem Rekordquartal und einem optimistischen Ausblick (S.24)



DAX-Berichtssaison

Der Gewinn der DAX-Konzerne ist im zweiten Quartal deutlich gestiegen. Die Mehrheit hat positiv überrascht. Der DAX lebt aber in zwei Welten. Die besten Branchen, welche Konzerne Probleme haben (S.28)



Schnelle Gewinne

Die Riesen der Nahrungsmittel-Branche sind auf Beutezug. Der Schokoriegelkonzern Mars schnappte bei Pringles-Hersteller Kellanova zu. Wo Anleger in den USA nun mit weiteren Übernahmen verdienen könnten (S.34)



Japan jetzt kaufen?

Alles nur ein Treppenwitz der Geschichte? An der Börse Japan kracht es gewaltig. Doch wenige Tage später scheint das Schlimmste schon wieder überstanden. Was war da passiert? Und wie steht es jetzt um Warren Buffetts legendäre Japan-Investments? Die Chancen überwiegen wohl das Risiko (S.40)



