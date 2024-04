Die Börsen und Aktien folgen oft einem Muster. Ob man das wahrhaben möchte oder nicht. Nun könnte die Korrektur also beginnen und folgenden Verlauf können Aktien jetzt in den nächsten Wochen nehmen.

Bevor Anleger Schnappatmung bekommen: Dies ist eine Idee, wie die Börsen in den kommenden Wochen verlaufen könnten. Im besten Falle trifft sie nicht ein und Aktien steigen einfach weiter. Doch oft zeigt sich: Lässt ein Aufwärtstrend nach und verliert an Kraft, so kommt es erstmal zu einer Korrektur. Wie stark diese Korrektur ausfällt, das kann keiner sagen. Eventuell fallen Aktien nur wenige Prozent und dann war es das schon wieder. Doch was, wenn die Börsen stärker fallen als gedacht? Und was soll dieses Tor des Schicksals eigentlich?

So beginnt die Aktien-Korrektur also

Tor des Schicksals beim S&P 500

In diesem Chart von Tradingview sehen Anleger, dass wir uns dieses Tor auf keinen Fall ausdenken. Börsen verlaufen oft rhythmisch. Nicht immer, aber immer wieder. Bei der letzten Korrektur der US-Aktien war der S&P 500 nach einem Aufwärtstrend ungefähr in dem Tempo gefallen, wie es hinauf gegangen war. Nun könnte es wieder so kommen. Das muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt zu. Erst wenn der S&P 500 sich weiter von dem Torbogen entfernt, ja dann war diese Idee wohl hinfällig.

Doch auf welche Korrektur-Marken müssen Anleger nun schauen?

Potenzieller Börsenverlauf für die nächsten Wochen

Bei der letzten Korrektur der US-Aktien war es so, dass der S&P 500 bis ins 0,618er Fibonacci-Level der Aufwärtsbewegung korrigiert hat. Würde es dieses Mal ebenfalls so kommen, so könnte der S&P 500 bis auf 4.550 Zähler und damit um jetzt noch 12 Prozent sinken. Es muss aber nicht so tief gehen. Die ersten Haltestellen sind jetzt 4.994 Punkte, dann 4.825 Zähler und dann 4.688. Bei jeder dieser Marken kann der Index drehen und die Korrektur beenden.

Anleger wissen nun also, dass der Börsentrend nachgelassen hat. Er kann jederzeit, etwas durch gute Nachrichten bei den Zinsen und der Inflation oder anderer externer Faktoren auch wieder Fahrt aufnehmen. Solange aber nichts besonderes passiert, dürften Aktien erstmal dem Tor des Schicksals folgen.

