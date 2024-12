Sie zählen zu den weisesten Börsen-Experten Deutschlands. Doch was erwarten nun Hendrik Leber, Thomas Mayer, Gerd Kommer, Robert Halver und Heiko Thieme für 2025? Und auf welche Favoriten-Aktien setzen Sie?

Dr. Hendrik Leber: Das sind meine Lieblings-Aktien für 2025

Dr. Hendrik Leber blickt für 2025 optimistisch auf drei Schlüsselthemen: IT, Biotechnologie und Infrastruktur. Besonders im Biotech-Sektor sieht er großes Potenzial, da hier innovative Unternehmen wie BioNTech mit vielversprechenden Projekten – etwa 19 klinischen Studien zu einem neuen Krebswirkstoff – an der Spitze stehen. Gleichzeitig betont er die Unsicherheiten, die durch Nebenwirkungen oder unerwartete Ergebnisse entstehen können, weshalb eine breite Streuung von Investitionen ratsam ist. Im IT-Bereich hebt er Unternehmen wie Palantir hervor, während im Bereich Infrastruktur etwa das geplante Wasserstoffnetz für spannende Möglichkeiten sorgt. Insgesamt erwartet er in diesen Bereichen Chancen, die langfristig für Anleger attraktiv sein könnten.

Gerd Kommer: Diese Märkte sollten Anleger meiden

Gerd Kommer sieht das Börsenjahr 2025 mit gemischtem Optimismus. Er erwartet, dass politische Veränderungen in den USA und möglicherweise auch in Deutschland für Überraschungen sorgen könnten: „Da kann es ja nicht schlechter werden. Also das muss man jetzt sarkastisch mal festhalten, weil insofern ist da viel Potenzial für positive Überraschungen.“ Er empfiehlt Anlegern, sich auf global diversifizierte Investments zu konzentrieren, da vor allem Tech-Aktien und der US-Markt hoch bewertet seien, während andere Märkte „irgendwo normal“ seien. Welche Aktienmärkte er aber als zu teuer empfindet und wie Vermögensverwalter Gerd Kommer sein Depot jetzt aufbauen würde, das erfahren Sie hier.

Robert Halver: Das muss die Politik in Deutschland für Aktien und Rente tun

Robert Halver blickt für 2025 zuversichtlich auf die Chancen für den Aktienmarkt. Er betont, dass weltweite Investitionen in Infrastruktur sowie Megathemen wie Künstliche Intelligenz und Biotechnologie langfristig für Wachstum sorgen. Halver hebt die Bedeutung von regelmäßigem Aktiensparen hervor und erklärt: „Es ist faszinierend zu sehen, was zusammenkommt, wenn man es lange genug macht.“ Was Robert Halver jetzt von der neuen Regierung in Hinsicht auf Aktien und die Rente fordert, erfahren Sie hier.

