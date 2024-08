Ohne diese Manipulation wären die Börsen im August deutlich weiter abgestürzt, behauptet ein bekannter deutscher Aktien-Experte. Warum an den Märkten eingegriffen wurde, wer das war und wie es jetzt im Herbst bei Aktien weitergeht.

"Es war kein freier Markt. Es hat verdeckte Interventionen gegeben, um den Abverkauf zu stoppen. Und das war für mich schon Ausdruck dafür, dass man einen schwachen Markt in Richtung der US Wahlen nicht zulässt", sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Aber was genau meint er damit?

Folker Hellmeyer: Die Börsen werden jetzt aus diesem Grund gestützt

"Das Establishment wird dafür sorgen, dass wir bis nach der US-Wahl am 5. November ruhige Märkte haben", sagt Folker Hellmeyer. Denn ohne ein Eingriff der Notenbanken wäre der Abverkauf Anfang August, ausgelöst durch die Carry Trades in Japan, wohl deutlich heftiger ausgefallen. "So ein verdecktes Eingreifen an den Börsen findet meistens über den Futures Markt statt", sagt Hellmeyer. "Und ich weiß das, denn ich habe damals auch noch in meiner Tätigkeit bei der Landesbank Hessen Thüringen Zentralbänker in Deutschland dahingehend beraten."

Doch für Anleger hätte dies nun auch Vorteile: Denn Folker Hellmeyer erwartet nun einen ruhigen September an den Börsen und erstmal einen freundlichen Herbst bis zu den Wahlen. "Denn auch die Zinssenkungen werden jetzt zwischen den Notenbanken koordiniert. Und das wird auf jeden Fall positive Einflüsse haben".

Doch wie legt Folker Hellmeyer sein Geld jetzt selbst an?

Gold, Kryptowährungen, Aktien: So investiert Folker Hellmeyer

Denn obwohl es aktuell eine Manipulation an den Börsen laut Hellmeyer gibt, können Anleger davon profitieren. Dabei ist für Folker Hellmeyer wichtig, auf reale Vermögenswerte wie Aktien, Gold oder auch Kryptowährungen zu setzen. Anleihen zählt der Experte dabei explizit nicht dazu, denn diese könnten auch wertlos verfallen.

Trotz positiver Börsen befürchtet Folker Hellmeyer noch dramatische Entwicklungen in den kommenden Wochen. Welche das sein werden, wie es in der deutschen Wirtschaft weitergeht und wie jeder sein Geld schützen kann, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

