Das sieht nicht gut aus. Für deutsche Aktien und den DAX dürfte die Korrektur ins Haus stehen. Was das Tor des Schicksals damit zu tun hat und worauf Anleger sich an der Börse einstellen müssen.

Um 27 Prozent war der DAX beim Tor des Schicksals im Jahr 2022 gefallen. Und um 12 Prozent bei der letzten Variante von August bis Oktober 2023. August bis Oktober - das klingelt doch was:

Deswegen korrigieren der DAX und deutsche Aktien jetzt

Denn auch in diesem Jahr kann es passieren, dass die Börsen von August bis Oktober kräftig korrigieren. Dies hat verschiedene Hintergründe. Zum Einen findet Anfang November die US-Wahl statt und bis dahin dürfte die Unsicherheit über den nächsten Präsidenten oder die nächste Präsidentin der USA an der Börse überwiegen. Und Unsicherheit mag die Börse nicht. Investoren nehmen also Teile der kräftigen Gewinne des ersten Halbjahres jetzt mit. Und ja, dies trifft auch den DAX, denn der DAX ist zu 40 Prozent in der Hand nordamerikanischer Investoren und generell kann sich der DAX nur selten dem Sog der US-Börsen entziehen.

Zudem spricht auch die Saisonalität dafür, dass es im September schwer für Aktien wird. Weil die Wirtschaft in Europa und vor allem in Deutschland lahmt, macht auch dies nicht wirklich Mut. Auch wenn der DAX ein Export-Index ist, so trifft es die Aktien und Unternehmen trotzdem, wenn es in Deutschland nicht läuft. Und deswegen kommt es jetzt wieder zur Neuauflage des Tor des Schicksals. Doch was besagt das überhaupt?

Tor des Schicksals: So lange dauert jetzt die Korrektur bei Aktien

Wie das Bild unten von Tradingview auch nochmal zeigt, bewegen sich Aktienkurse und damit die Börsen oft in Mustern. Eine Aufwärtsbewegung wird oftmals in der gleichen Geschwindigkeit korrigiert, wie sie gestiegen ist. Nicht immer bis zum Boden natürlich, denn dann würden die Börsen ja gar nicht vom Fleck kommen. Doch ein Teil der Aufwärtsfahrt geht es dann in einem Bogen wieder bergab. Das kann zwischendurch mal rasanter sein, wie die Korrektur 2022 zeigt, in der es aber auch kräftige Erholungen zwischenzeitlich gab.

Und das kann auch mal sehr gleichmäßig geschehen, wie bei der letzten Korrektur des DAX von August 2023 bis August 2024. Bei der aktuellen Korrektur kann der DAX also auch wieder insgesamt um rund 11 bis 12 Prozent fallen und das bis in einen Zeitraum von Ende Oktober bis Anfang Dezember, wenn man die Tor des Schicksals-Theorie dafür anwendet.

Für Anleger ist wichtig: Sobald der Bogen nach oben hin nachhaltig überwunden wird, endet dieses Szenario. Bis dahin müssen Anleger beim DAX und bei deutschen Aktien aber von einer längeren Korrektur ausgehen.

Und lesen Sie dazu auch: Geschichte zeigt: Jetzt kommt Aktien-Crash von mindestens 20%, verrät Börsen-Experte

oder: Insider-Informationen? Beste Trader der Welt setzen auf diese geheimen Aktien und ETFs