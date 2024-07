Diese Aktie wird von einigen Analysten als der nächste ganz große Profiteur der kommenden Generation von KI gesehen. Können die Papiere womöglich eine Nvidia überholen? Und lohnt sich jetzt ein Kauf, solange die Aktien “nur” mit einem KGV von 26 bewertet ist?

Die in Luxemburg ansässige Globant hat kaum jemand auf dem Schirm. Doch das 7,6 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen könnte im Zuge der nächsten KI-Welle richtig durchstarten, so zumindest die Meinung einiger Analysten. Doch was steckt dahinter?

Wird diese Aktie die neue Nvidia?

Um zu verstehen, warum Globant die nächste Nvidia werden soll, lohnt sich ein Blick auf das Geschäftsmodell des Unternehmens. Die Luxemburger, die ihre Wurzeln in Argentinien haben, sind weltweit im Bereich Software-Entwicklung und Services aktiv. Eine wichtige Rolle im Aufgabenfeld hat in den vergangenen Monaten dabei das Thema Künstliche Intelligenz eingenommen.

Angesichts des rasanten Wachstums in diesem Sektor und der bestehenden Kundenbasis von Globant sind einige Analysten, wie das Investmenthaus Mizuho davon überzeugt, dass das Unternehmen massiv von der Integration von KI profitieren könnte.

Denn während Nvidia & Co. zwar die Halbleiter herstellen, werden Integrationen in die Industrie, die Produktion & Co. Aufgabe von Globant und deren Konkurrenz bleiben. Angesichts der starken Marktstellung des Unternehmens ein klarer Wachstumstreiber in den kommenden Jahren.

Auf der Suche nach spannenden KI-Aktien wie Nvidia?

Jetzt beim nächsten ganz großen Profiteur von KI zuschlagen?

Dementsprechend überrascht es nicht, dass die Analysten ebenfalls mit ihren Kurszielen optimistisch sind und bei der Aktie im Schnitt eine Upside von 22 Prozent sehen. Doch können sich die Papiere wirklich wie die einer Nvidia vervielfachen?

Tatsächlich ist eine Entwicklung wie bei Nvidia zwar unwahrscheinlich, aber keineswegs auszuschließen. In jedem Fall dürfte Globant von der Entwicklung rund um künstliche Intelligenz profitieren und ist dabei deutlich niedrigerer bewertet.

Folglich kann sich insbesondere für konservativere Anleger ein Blick lohnen, die das Thema KI nicht über die Hype-Werte spielen, aber trotzdem daran profitieren wollen.

