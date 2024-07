Immer mehr Menschen möchten in Gold investieren, besonders nachdem die Preise in diesem Jahr deutlich gestiegen sind. Doch wenn es physisches Gold sein soll, fragen sich viele Anleger: Welche Münzen sollte man kaufen? Das sind die beliebtesten Goldmünzen in Deutschland.

Gold hat seit Jahresanfang kräftig zugelegt und könnte laut der Meinung einiger Analysten sogar noch weiter steigen (mehr dazu hier). Dementsprechend möchten immer mehr Menschen auch in Deutschland in Gold investieren – es stellt sich aber die Frage: In was?

Denn besonders beim physischen Kauf von Gold gibt es unter den Münzen eine breite Auswahl und viele Investoren wissen nicht, was für sie die richtige Wahl ist.

Das sind die beliebtesten Goldmünzen in Deutschland

Dementsprechend kann sich ein Blick auf eine Auswertung von Deutschlands führender Vergleichsplattform für Goldpreise, Gold.de lohnen. Das sind die Top-3 beliebtesten Goldmünzen in Deutschland, für die sich Anleger in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten entschieden haben:

Platz 3: Gold-Euro (Stückelung ½ Unze)

Auf Platz drei landet der Gold-Euro in der Ausführung ½ Unze und einer Feinheit von 999,9. Aktuell prägt die Rückseite der Münze das jährlich wechselnde Motiv unter dem Thema „Meisterwerke der Literatur".

Im vergangenen Jahr entschieden sich 4,47 Prozent der Käufer für den Gold-Euro.

Platz 2: Maple Leaf (Stückelung 1 Unze)

Mit 7,29 Prozent deutlich beliebter war laut Gold.de unter deutschen Anlegern die Maple Leaf Münze, die seit 1979 von der Royal Canadian Mint mit dem gleichbleibenden Motiv eines Ahornblattes aufgelegt wird. Die Rückseite ziert das Oberhaupt des britischen Königshauses

Auch hier liegt die Feinheit bei 999,9, das Gewicht im Gegensatz zum Gold-Euro allerdings bei einer vollen Unze.

Platz 1: Krügerrand (Stückelung 1 Unze)

Doch die weltweit beliebteste Anlagemünze, der Krügerrand, ist auch in Deutschland die gängigste Methode mit Münzen in Gold zu investieren. Laut Gold.de entschieden sich im vergangenen Jahr 14,7 Prozent der Käufer für die einzigartige Prägung, die aus 31,1 g Feingold und ca. 2,83 g Kupfer besteht.

Das Motiv der Münze ist zudem beständig, mit einem Springbock und dem Politiker Paul Kruger versehen. Seit 1967 wird sie von der South African Mint jährlich herausgegeben.

Lesen Sie auch:

Neues Mega-Kursziel für Gold – Darum glaubt die Bank of America jetzt an die Rallye

Oder:

Unglaubliche Prognose: Darum soll sich der Aktienmarkt bis 2030 fast verdreifachen!