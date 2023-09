Seit heute Nacht ist die NFL wieder da und damit läuft eine milliardenschwere Industrie an. Mit diesen drei Aktien können Anleger von dem Beginn der neuen Saison profitieren.

Insgesamt 12 Milliarden US-Dollar spielte die vergangene NFL-Saison allein den 32 Teams an kumuliertem Umsatz ein. 18 Milliarden US-Dollar werden in diesem Jahr erwartet, wobei die Einnahmen der um die Teams entstandenen Industrien wie Streaming, Glücksspiel, Reisen und Co. nicht mitgezählt werden.

Die NFL ist zurück: Diese drei Aktien profitieren

Es lohnt sich also durchaus einen Blick auf diese schnell wachsende Branche zu werfen. Zudem ist die NFL nicht mehr nur ein amerikanisches Phänomen, denn inzwischen ist sie durch Spiele in Deutschland, Großbritannien und Mexiko in vielen Teilen der Welt angekommen.

Profitieren können Anleger von diesem spannenden Trend mit diesen drei Aktien:

Disney

Erster Wert ist dabei die Traumfabrik Disney. Denn der Konzern unterhält nicht nur die bekannten Themenparks sowie Filmstudios, sondern auch den Streamingdienst ESPN. Dieser ist der größte Anbieter der Footballspiele in Amerika, aber auch von anderen Sportarten.

Zudem soll ESPN laut Disney CEO Bob Iger vielleicht auch bald als Spin-Off an die Börse gehen. Ein Investment könnte sich hier also vielleicht gleich doppelt lohnen.

DraftKings

Eine andere große Branche, die von dem Beginn der NFL profitiert, sind die Glücksspielunternehmen und insbesondere die Anbieter von Sportwetten.

Einer der Marktführer in den USA ist hier DraftKIngs, welche nicht nur klassische Wetten, sondern auch die allgemein beliebten Fantasy-Ligen mit Geldeinsatz für Fans anbieten.

Flutter Entertainment

Ebenfalls aus dieser Branche kommt der dritte Wert: Flutter Entertainment. Dies ist der größte der Anbieter von Online-Wetten in den USA mit einem Marktanteil von 47 Prozent, vor allem durch die Tochterfirma FanDuel.

Anders als der Konkurrent DraftKings ist Flutter aber schon wesentlich länger am Markt und profitabel, sodass die Aktie auch für konservativere Anleger interessant sein könnte.

