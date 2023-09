The Walt Disney Company

Unternehmensprofil

Walt Disney Co. ist ein weltweit bekannter US-amerikanischer Produzent von Zeichentrick- und Spielfilmen und betreibt zudem auch Freizeitparks, TV-Sender, Kabelkanäle, Radiosender und Internetauftritte. Entsprechend gliedern sich die Geschäftstätigkeiten in die fünf Segmente "Media Networks" (Disney/ABC Television Group und ESPN Inc.), "Parks and Resorts" (Themenparks und Freizeitresorts wie u.a. Disneyland Park, Walt Disney World Resort, Tokyo Disney Resort, Disneyland Resort Paris und Kreuzfahrtschiffe), "Studio Entertainment" (Produktion von Film, Musik und Theatershows; Walt Disney- und Pixar Animation Studios, Touchstone Pictures, Dreamworks Studios, Disney on Ice, Walt Disney Records etc.), "Consumer Products" (Merchandising der Disney-Marke) und "Interactive Media" (Disney-Produkte online, mobil und auf Spielekonsolen). Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück ins Jahr 1923, als Walt Disney seinen ersten Zeichentrickfilm produzierte. Seit 1940 ist der Konzern börsennotiert.

Offizielle Webseite: www.thewaltdisneycompany.com