Die Lage an der Börse ist aktuell mehr als unsicher, und nicht wenige Anleger fürchten sich vor einem potenziellen Crash. Und tatsächlich könnte es, sollte nicht eine Sache bald passieren, einen heftigeren Abverkauf an den Märkten geben.

Zwar notieren viele Indizes nicht einmal zehn Prozent unter ihren letzten Höchstständen, doch unter den in den vergangenen zwei Jahren erfolgsverwöhnten Anlegern macht sich aktuell etwas Panik breit. Besonders Zollsorgen, eine potenzielle Rezession in den USA & Co. belasten die Märkte.

Und tatsächlich kann man einen Crash bei Aktien aktuell nicht ausschließen, besonders mit Blick auf die charttechnische Situation des S&P500.

Wenn das nicht bald passiert, kommt der Crash an der Börse

Denn der Index ist in den vergangenen Handelstagen unter die wichtige 200-Tage-Linie bei 5.735 Punkten gefallen. Dies ist aus rein technischer Sicht ein Verkaufssignal und war bereits 2022 (als dies das letzte Mal passierte) ein Indikator für einen deutlichen Abverkauf.

Auch jetzt droht es für den wichtigen amerikanischen Leitindex weiter nach unten zu gehen, wenn nicht zeitnah eine Gegenbewegung zurück über den gleitenden Durchschnitt stattfinden kann.

Sollte ein zeitnahes Comeback des Kurses nicht möglich sein, so droht ein Test der Unterstützungen bei 5.400 Punkten (Abwärtspotenzial von 3,0 Prozent) und 5.150 Punkten (Abwärtspotenzial von 7,5 Prozent). Halten diese wichtigen Marken auch nicht, dann droht sogar ein freier Fall unter 5.000 Punkte.

Die Uhr tickt für die Börse

Dementsprechend tickt aktuell die Uhr und ein noch deutlicherer Abverkauf ist definitiv nicht auszuschließen. Allerdings sprechen beispielsweise Faktoren wie die Saisonalität & Co. für bald steigende Kurse.

