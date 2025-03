Es fühlt sich aktuell kaum nach dem richtigen Zeitpunkt an, Aktien zu kaufen, doch tatsächlich bietet sich jetzt an den Märkten die beste Kaufchance des Jahres. Darum sollten Anleger jetzt unbedingt zugreifen, sagt diese Statistik.

Die Lage an den Börsen ist angespannt, die Bewertungen sind weiterhin hoch, gleichzeitig ist die Angst vor Rücksetzern groß. Hinzu zu diesem ohnehin schon schwierigen Umfeld kommen weitere Unsicherheiten wie die Trump-Zölle uvm.

Doch dennoch sollten Anleger jetzt nicht verzagen, sondern mutig bei Aktien einsteigen, denn laut Statistik bietet sich jetzt die beste Kaufchance des gesamten Jahres.

Warum Anleger jetzt unbedingt Aktien kaufen sollten

Denn schaut man auf die Saisonalität des S&P500, so erreicht der amerikanische Leitindex ungefähr zur Mitte des Monats März seinen tiefsten Stand im Gesamtjahr, nur um von diesem Punkt aus eine wirklich enorme Rallye zu starten.

Saisonalität S&P500

Sollte sich diese Entwicklung auch im Jahr 2025 wiederholen, dann könnte die Börse kurz vor einem massiven Anstieg stehen, den Anleger womöglich verpassen könnten, wenn sie an der Seitenlinie stehen.

Beste Kaufchance des Jahres an der Börse

Aber nicht nur dieser Faktor spricht jetzt für steigende Kurse. In einer kürzlich veröffentlichten Studie der Bank of America wiesen die Experten darauf hin, dass ein Treiber die Aktienkurse trotz hoher Bewertungen noch weiter nach oben heben könnte: Deregulierung.

