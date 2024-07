Die erste Hälfte des Jahres 2024 ist rum und an der Börse hat sich einiges getan. Wir haben uns angeschaut, welche DAX-Aktien besonders gut abgeschnitten haben und wo Anleger auch in Zukunft Spaß haben könnten.

Die ersten sechs Monate des Jahres 2024 haben an den Börsen Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Besonders gut lief es für Aktien aus den Branchen der Energiewirtschaft, der Rüstungsindustrie und aus dem Finanzwesen, wo teils Kurssprünge im dreistelligen Bereich generiert werden konnten. Aber hält der Lauf auch in der zweiten Jahreshälfte an und welche Aktie hat das meiste Potenzial?

Siemens Energy mit Abstand an der Spitze

Mit einem Wachstum von über 100 Prozent in den ersten sechs Monaten konnte Siemens Energy andere DAX-Aktien weit hinter sich lassen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte erst kürzlich nach einem Interview von Vorstand Tim Holt zum Ausbau des Netzgeschäfts bei der Aktie weiter zum Kauf geraten und das Kursziel bei 32,70 Euro belassen. Mit einer geplanten Investition von 1,2 Milliarden Euro in neue Werke geht das Analysehaus davon aus, dass die Dreijahresziele der Sparte noch sehr konservativ seien.

Mit dem Kursziel liegt Goldman Sachs noch deutlich über den Daten der Plattform „MarketScreener“, die für die Aktie ein mittleres Kursziel von 24,28 Euro und damit kaum noch Upside ermittelte. Das höchste Kursziel auf dem Portal liegt bei 33 Euro.

Rheinmetall und Commerzbank folgen

Mit etwas Abstand aber immer noch einem Plus von fast 70 Prozent seit Jahresanfang liegt Rheinmetall auf dem zweiten Platz. Die Kursgewinne lagen dabei noch vor einigen Monaten deutlich höher, bevor es zu zwei ausgedehnten Gewinnmitnahmen kam, die die Papiere unter die Marke von 500 Euro drückten. Die Auftragslage ist für den deutschen Rüstungskonzern aber weiterhin gut. Erst kürzlich ging eine neue Bestellung in Milliardenhöhe der Bundeswehr ein. Und auch beim Upside ist laut Experten noch etwas drin. Analysten rechnen im Schnitt noch mit einem Kurswachstum von fast 20 Prozent.

Den dritten Platz belegt im DAX-Ranking gerade die Commerzbank mit einem Plus von um die 35 Prozent. Erst am Montag hatten die Wahlen in Frankreich die Aktien europäischer Banken beflügelt, nachdem die Europawahlen den Papieren noch zugesetzt hatten. Allein an diesem Tag stieg die Aktie der Commerzbank um mehr als drei Prozent. Die Experten sehen laut „MarketScreener“ noch ein Upside von fast zehn Prozent.

Für alle drei Aktien könnte es also nach einem starken ersten Halbjahr an den Börsen weiter rund laufen. Für Anleger ergeben sich bei Rücksetzern Kaufgelegenheiten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.