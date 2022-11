Dividendenaristokraten stehen für hohe Ausschüttungen und jahrelange, stabile Zahlungen. Doch welche Aktien schütten die meisten Dividenden aus und taugen diese auch für ein Investment? Von Johann Werther

Ein Dividendenaristokrat zu sein, ist meist der Inbegriff des Value-Titels. In mehr als 25 Jahren die eigne Dividende jedes Mal erhöht zu haben, zeugt meist von einem langfristig soliden und vor allem erfolgreichen Geschäftsmodell. Doch auch unter dem Hochadel der Dividendenwerte gibt es niedrige und hohe Zahlungen. Und diese fünf Aktien bieten die höchsten Dividendenrenditen unter den Dividendenaristokraten:

CK Infrastructure Holdings (6,5 Prozent Dividendenrendite)

Platz fünf auf dieser Liste belegt nicht etwa ein US-Konzern, sondern das Unternehmen CK Infrastructure aus Hongkong. Das 11 Milliarden Dollar schwere Unternehmen konzentriert sich vornehmlich auf Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt, mit besonderem Fokus auf das chinesische Festland. Aktuell bietet CK Holdings eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent.

Telephone & Data Systems (6,9 Prozent Dividendenrendite)

Auf Platz 4 der meist zahlenden Dividendenaristokraten findet man einen gefallenen Engel aus Amerika. Telephone & Data Systems stand 2007 noch bei 60 Dollar je Aktie, jetzt kämpft das Papier mit der Marke von 10 Dollar. Der Telekommunikationsanbieter betreut sechs Millionen Kunden in den USA und steht immer wieder im Verdacht den Status des Aristokraten zu verlieren. Hier in jedem Fall eine hohe Dividende mit entsprechendem Risiko.

Rubis (7,7 Prozent Dividendenrendite)

Vom Kurs her nicht viel besser sieht es bei der französischen Rubis aus. Der Energieversorger ist nicht nur ins Fadenkreuz der politischen Stimmung geraten, sondern hat auch operativ einige Probleme. Aktuell gibt es hier eine Dividendenrendite von 7,7 Prozent und glücklicherweise auch noch keine Anstalten diese nicht weiter zu erhöhen.

Old Republic International (7,8 Prozent Dividendenrendite)

Wesentlich besser operativ und auch vom Kurs her, geht es bei Old Republic International zu. Der Versicherungskonzern aus den USA hat einstmals von Chicago aus ein ganzen Geschäftsnetz über Nordamerika gespannt. Der sieben Milliarden Dollar schwere Konzern bietet aber nicht nur ein sehr konservatives Geschäftsmodell, sondern auch eine attraktive Dividendenrendite in Höhe von 7,8 Prozent.

Altria (8,1 Prozent Dividendenrendite)

Doch auf Platz 1 findet sich weiterhin unangefochten Altria. Der Tabakkonzern bietet Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 8,1 Prozent, liegt seit Anfang des Jahres mehr als zehn Prozent im Plus und ist trotzdem die wohl am meisten totgesagte Aktie überhaupt. Doch trotzdem hat Altria langfristig Shareholder-Value kreiert und ist seit zwei Jahren sogar in den Status des Dividendenkönigs aufgestiegen.

Übrigens: Mit den BÖRSE-ONLINE-Black-Friday-Deals sparen sie jetzt 20 % auf alle Angebote. Egal ob Einzelheft oder Abo, ob digital, Print oder als Kombination aus beidem. Mit dem Code BLACK22 erhalten Sie direkt 20 % Rabatt und machen mit BÖRSE ONLINE mehr aus Ihrem Geld.