Unternehmensprofil

Die Altria Group Inc. ist Obergesellschaft des Tabakkonzerns Philip Morris USA und deren Tochterfirmen John Middleton, U.S. Smokeless Tobacco Company, Ste. Michelle Wine Estates und Philip Morris Capital Corp. Das Markenportfolio umfasst u. a. Marlboro, L&M, Parliament sowie Kentucky Club. Marlboro deckt rund die Hälfte des US-Tabakmarktes ab. Ste. Michelle Wine Estates betreibt Weinberge in Washington, Oregon und Kalifornien. Philip Morris Capital Corp. ist eine 1982 gegründete Investmentgesellschaft. Früher war Altria zudem stark im Bereich Lebensmittel engagiert, der durch Kraft Foods Inc. repräsentiert wurde. Diese Gesellschaft wurde 2007 als Spin-Off aus dem Konzern ganz herausgelöst. 2008 hatte Altria zudem 100 Prozent seiner Aktien an Philip Morris International in einem Spin-Off an seine Aktionäre übertragen.

Offizielle Webseite: www.altria.com