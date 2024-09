Börsen-Experte Robert Halver sieht uns an der Börse mit neuen Realitäten konfrontiert. Was er damit meint und welche Aktien er dennoch spottbillig findet.

"Dieses Zinssenkungsthema wird uns jetzt lange Zeit beschäftigen. Und wichtig ist, sich darauf zu fokussieren: Was wird aus den Zinssenkungen gemacht?", sagt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarkt-Analyse bei der Baader Bank. Zudem sieht der Experte neue Realitäten auf die Börse zukommen.

Neue Realitäten an der Börse für Zinsen, Gold und Aktien

Weil jetzt die Zinssenkungen die Landschaft an der Börse wieder ganz stark verändern würden, müssten Anleger sich an diese neuen Realitäten anpassen, sagt Robert Halver. "Ist dieser Effekt schon verfrühstückt?", fragt Robert Halver sich und liefert die fällige Antwort gleich mit: "Nein, überhaupt nicht, weil eben diese Zinssenkungen, nochmal die Konjunktur entfachen wird und damit natürlich dann auch die Refinanzierung der Kleinen aus der zweiten Reihe erfordert, wie etwa dem Russell 2000 aus den USA oder wie bei uns die European Small Caps."

Damit hätten Anleger jetzt dann auch wieder ein neues Tummelfeld, das man nutzen müsse. Zudem würden weltweit, vor allem in China, in Indien und in den USA weitere Abermilliarden in die Stärkung der Standorte fließen. "Und dafür braucht man eben auch deutsche und europäische Zulieferer aus der Logistik, aus der Industrie, die das nach wie vor eben können."

Doch welche Aktien sind denn nun spottbillig?

Diese Aktien sind spottbillig, sagt Robert Halver

"Die Alternativen zu Zinspapieren werden immer interessanter, und das Geldmarktsparen wird uninteressanter. Denn wir haben in Europa wirklich sehr viele, sehr günstig bewertete zyklische Aktien. Man muss dann noch mal schauen, wie sich europäische und deutsche Aktien in der Bewertung von den amerikanischen Börsen unterscheiden. Und der Unterschied ist ja scheunentorweit!", befindet Robert Halver und fügt hinzu: "Also wir sind in Deutschland und Europa spottbillig." Zudem gebe es bei deutschen und europäischen Aktien noch einen sehr spannenden Aspekt.

Was dieser Aspekt ist, wie es bei den Themen Gold, Zinsen, Tagesgeld und der Börse weitergeht und warum es laut Robert Halver eigentlich egal ist, wer die US-Wahl gewinnt, das erfahren Sie jetzt im kompletten Interview.

Und lesen Sie danach auch: Überraschung bei Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes: So hohe Zinsen können Anleger kassieren