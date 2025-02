Es gibt Aktien, die verwöhnen Anleger gleichzeitig mit großen Kurssteigerungen und schönem Dividenden-Wachstum. Zwei dieser genialen Aktien stellt BÖRSE ONLINE heute vor.

Linde-Aktie: Industriegase und Wasserstoff als Wachstumstreiber

Die Linde-Aktie konnte in den vergangenen 10 Jahren jedes Jahr im Durchschnitt eine Rendite inklusive reinvestierter Dividende von über 16 Prozent bieten. Dabei zählt Linde zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen und bietet eine breite Palette an Produkten wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff an. Diese Gase sind essenziell für zahlreiche Branchen, darunter Gesundheitswesen, Elektronik, Lebensmittel und Wasseraufbereitung. Besonders profitabel ist das Geschäft mit Wasserstoff, wo Linde vom globalen Wandel hin zu nachhaltigen Energielösungen profitiert. Neben stabilen Einnahmen aus dem traditionellen Industriegasgeschäft sorgt der Ausbau von Wasserstoffinfrastrukturen für zusätzliches Wachstum. Mit einer Nettomarge von 23 % und einem Free Cash Flow von knapp 6 Milliarden bleibt Linde eine attraktive Aktie mit langfristigem Potenzial.

Hohe Dividendensteigerung: Texas Pacific Land nutzt Landbesitz als Erfolgsmodell

Die Texas Pacific Land Corporation profitiert von riesigen Landflächen in West-Texas, die für Öl- und Gasförderung genutzt werden. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Lizenzgebühren für Bohrrechte, Wasserdienstleistungen für Fracking sowie Pachtverträge für erneuerbare Energien und Landwirtschaft. Trotz eines hohen KGV von 53 konnte die Aktie in den letzten zehn Jahren durchschnittlich über 42 Prozent Rendite pro Jahr erzielen. Die Kombination aus stabilen Einnahmequellen, hoher Nettomarge von 65 Prozent und regelmäßigen Sonderdividenden macht Texas Pacific Land zu einer außergewöhnlichen Wohlstandsaktie. Denn die amerikanische Aktie konnte zudem die Dividende in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt jedes Jahr um fast 50 Prozent steigern.

Weitere Einzelheiten zur Texas Pacific-Aktie, zur Linde-Aktie und 18 weitere dieser Wohlstands-Aktien finden Sie jetzt hier.

