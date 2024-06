In der oft undurchsichtigen Welt der Technologiewerte ist es eine Kunst, die richtigen Investments zu finden. Doch ab und zu gibt es diese Perlen, die einen genaueren Blick wert sind.

Eine solche Perle ist Opera Limited (NASDAQ: OPRA). Obwohl Opera keine Large-Cap-Aktie ist, konnte sie in den letzten Monaten einen beeindruckenden Kursanstieg von 17 Prozent an der NASDAQ verzeichnen. Trotz dieser Erholung bleibt die Aktie hinter ihrem Jahreshoch zurück, was sie zu einem interessanten Kandidaten für eine genauere Analyse macht.

Attraktive Bewertung in einem volatilen Markt

Opera wird im Vergleich zu seinen Mitbewerbern zu einem äußerst günstigen Preis gehandelt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,46 liegt die Aktie weit unter dem Branchendurchschnitt von 39,45. Das bedeutet, dass Investoren hier eine seltene Gelegenheit haben, eine Aktie zu einem günstigen Preis zu erwerben. Zudem zeigt das niedrige Beta der Aktie, dass sie im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ stabil ist.

Strategische Neuausrichtung und technologische Innovationen

Opera hat kürzlich Pläne für die Einführung eines fortschrittlichen, KI-gestützten Browsers in Europa bekannt gegeben. Dieser Schritt erfolgt im Zuge des Europäischen Digitalen Märkte Gesetzes (DMA), das Apple dazu verpflichtet, alternative Browser-Engines auf iOS zuzulassen. Diese Gesetzesänderung markiert einen Wendepunkt und ermöglicht Entwicklern, Browser zu entwickeln, die nicht auf WebKit basieren. Opera sieht hierin eine große Chance, iPhone-Nutzern eine innovative Alternative zu Safari zu bieten.

Jørgen Arnesen, EVP Mobile bei Opera, betonte, dass diese Änderungen den Wettbewerb fördern und den Nutzern eine größere Auswahl bieten sollen. Opera plant, seinen neuen Browser im März zu lancieren, zeitgleich mit der Inkraftsetzung des DMA. Zusätzlich hat Opera eine bedeutende Investition in ein europäisches KI-Infrastrukturprojekt angekündigt, um ihre Technologie weiter voranzutreiben.

Innovationen im Bereich On-Device-KI

Opera setzt auch bei der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) neue Maßstäbe. Bereits im April 2024 wurde Opera zum ersten Browser, der On-Device-KI unterstützt, indem er den Zugriff auf lokale LLMs (Large Language Models) direkt in der Anwendung ermöglicht. Diese Funktionen werden nun in den Flaggschiff-Browser integriert und sind für alle Windows-, MacOS- und Linux-Geräte verfügbar.

Stabile finanzielle Basis und Dividendenprogramm

Opera hat zudem seine nächste halbjährliche Dividende von 0,40 USD pro ADS angekündigt, was einer Gesamtausschüttung von etwa 35,4 Millionen USD entspricht. Die Dividenden werden am 15. Juli 2024 ausgezahlt. Operas Bargeldaufwand wird etwa 27,6 Millionen USD betragen, wobei die restlichen 7,8 Millionen USD gegen eine verbleibende Forderung aus dem Verkauf von Opera's Anteil an Star Group Interactive Inc. verrechnet werden.

Fazit: Eine strategische Investition mit großem Potenzial

Die günstige Bewertung, kombiniert mit strategischen Investitionen und technologischen Innovationen, macht Opera Limited zu einer äußerst attraktiven Investition. Hedgefonds wie Legene Israel Englander von Millenium Management haben dies bereits erkannt und große Positionen aufgebaut. Auch Marshal Wallace hat seine Position um 180.000 Aktien erhöht, was das Vertrauen in Operas Potenzial unterstreicht.

