Nach hervorragenden Zahlen steigt diese bekannte Tech-Aktie gerade fast zweistellig nach oben – und die Analysten erhöhen reihenweise ihre Kursziele. Jetzt einsteigen?

Damit katapultierte sie sich direkt an die Dow-Spitze: Die Aktie von Salesforce liegt heute bereits fast zehn Prozent im Plus. Grund dafür sind zum einen die soliden Quartalszahlen, die das Tech-Unternehmen vorlegte und dass es daraufhin auch noch die Gesamtjahresziele anhob.

„Wir hatten ein weiteres starkes Quartal, in dem wir unseren Plan für profitables Wachstum, den wir im vergangenen Jahr in Gang gesetzt hatten, erfolgreich umgesetzt haben", so der CEO Marc Benioff.

Analysten erhöhen reihenweise ihre Kursziele bei der Salesforce-Aktie – jetzt einsteigen?

Salesforce bietet Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen an und ist laut eigener Aussage die weltweit führende Plattform für KI-Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Und genau wegen des weiterhin starken Cloud-Geschäfts konnte Salesforce den Umsatz im vergangenen Quartal um elf Prozent auf 8,72 Milliarden Dollar erhöhen und einen Gewinn je Aktie von 2,11 Dollar einfahren.

Die Prognose erhöhte das Unternehmen auch noch und erwartet nun einen Umsatz zwischen 34,75 bis 34,8 Milliarden Dollar. Die Prognose beim Gewinn je Aktie wurde ebenfalls erhöht, hier erwartet Salesforce nun 8,18 bis 8,19 Dollar.

Die Analysten erhöhten in diesem Zuge reihenweise ihre Kursziele. Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel von 260 Dollar auf 300 Dollar. Goldman Sachs erhöhte es von 340 auf 345 Dollar. JP Morgan erhöhte es von 240 auf 260 Dollar und noch viele weitere Analysten sprangen ebenfalls auf den Zug auf und erhöhten ihre Kursziele. Im Durchschnitt winkt somit derzeit ein Kursziel von 271 Dollar was einem Aufwärtspotenzial von acht Prozent entspricht.

Das Geschäftsmodell von Salesforce ist zukunftsreich mit vielen Wachstumsaussichten. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten ein Plus beim Gewinn je Aktie von sagenhaften 650 Prozent auf 8,16 Dollar sowie ein elfprozentiges Wachstum beim Umsatz auf 34,79 Milliarden Dollar. Auch das Jahr darauf winkt zweistelliges Wachstum. Ein Einstieg kann sich jetzt also immer noch lohnen.

