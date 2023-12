Der beste Tech-Analyst der Welt hat derzeit ein Chip-Unternehmen im Auge, für das er fünfmal so viel Kurspotenzial sieht, wie für Nvidia. Sollten Sie diese Chance nutzen?

Quinn Bolton ist an der Wall Street kein Unbekannter: Er gilt als der beste Tech-Analyst der Welt. Das Finanzportal „TipRanks“ bewertet regelmäßig Analysten und Quinn Bolton steht mit einer Erfolgsrate von 68 Prozent an der Spitze der Tech-Analysten und verteidigt diesen Titel schon lange. Kürzlich wurde er zwar von Mark Lipacis knapp überholt, da das Ranking in Echtzeit stattfindet und sich immer mal wieder kleinere Verschiebungen ergeben. Dennoch rangiert Bolton schon lange in den obersten Rängen und liegt hier sogar Sektor-unabhängig auf dem zweiten Platz der besten Analysten – dort konkurriert er immerhin mit fast 9000 von ihnen.

Ein Blick auf seine aktuelle Empfehlungsliste zeigt: Es gibt ein Chip-Unternehmen, für das Bolton deutlich höhere Kurschancen als für Nvidia sieht. Sollte man diesen Vorteil nun nutzen?





Diese Chip-Aktie bietet fünfmal so viel Kurspotenzial wie Nvidia

Keine Frage: Auch Quinn Bolton ist als bester Tech-Analyst der Welt von der Nvidia-Aktie überzeugt. Auch er empfiehlt den Kauf und steckt sein Kursziel bei 600 Dollar – das entspricht derzeit einem Kurspotenzial von fast 25 Prozent. Doch blickt man genauer auf seine Kaufempfehlungen so sieht man: bei einem anderen Chip-Unternehmen sieht er ein Kurspotenzial von rund 115 Prozent.

Es handelt sich dabei um Semtech. Dies ist ein Halbleiterunternehmen aus den USA, das schon 1960 gegründet wurde – es ist also weit älter als Nvidia. Es ist ein Anbeiter von Halbleitern, IoT-Systemen und Cloud-Konnektivitätsdiensten. Das Ziel: Ein intelligenterer, vernetzterer und nachhaltigerer Planet, heißt es auf der Website. Semtech konzentriert sich dabei etwa auf Mobilfunk-IoT-Lösungen, Schaltkreisschutz, Energiemanagement oder Videoübertragung. Quinn Bolton setzt das Kursziel bei 35 Dollar.

Sollten Sie die Semtech-Aktie jetzt kaufen?

Um es ganz klar zu sagen: Semtech spielt in einer anderen Liga als Nvidia. Das Unternehmen verfügt gerade einmal über eine Marktkapitalisierung von knapp über einer Milliarde Dollar. Auch die Aktienperformance kann sich alles andere als sehen lassen: Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie 70 Prozent im Minus und selbst seit Anfang des Jahres 2023, in dem Tech-Aktien eigentlich wieder Aufwind erfuhren, liegt sie fast 45 Prozent im Minus. Das erklärt vermutlich auch die hohen Kurschancen, die Analysten jetzt sehen. Denn tatsächlich empfiehlt neben Quinn Bolton auch die Mehrheit der Analysten aus der Bloomberg-Datenbank den Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,83 Dollar 95 Prozent Kurschance.

Immerhin: Der Umsatz des aktuellen Geschäftsjahres, das im Januar 2024 endet, könnte dieses Jahr zweistellig steigen. Der Bruttogewinn könnte sich um fast 50 Prozent erhöhen und das EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen) könnte sogar um rund 50 Prozent steigen. Jedoch soll dafür der Gewinn je Aktie ins Negative rutschen. BÖRSE ONLINE bleibt skeptisch und sieht einen Kauf von Semtech mit hohem Risiko verbunden. Wer jedoch etwas „Spielgeld“ zur Hand hat, könnte mit einer Wette auf die Aktie sicherlich auf die Chance auf hohe Kurssprünge hoffen.

Aber warum auf nur einen Wert setzen? Der BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index setzt gleich auf eine ganze Reihe von vielversprechenden Spielern

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.