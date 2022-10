Die hohen Gas- und Energiepreise und eine zurückhaltendere Kauflaune der Verbraucher haben dem Kunststoff-Konzern Covestro die Geschäftszahlen im dritten Quartal vermiest. Schlimmer noch: Obwohl der Gaspreis zuletzt wieder gefallen ist, senkt Covestro auch nochmals seine Jahresprognose. Die Aktie gehört im Dax am Morgen zu den größeren Verlierern.



Covestro blickt nun noch etwas vorsichtiger auf 2022. Für das laufende Jahr erwartet der Dax-Konzern laut einer Mitteilung vom Dienstag-Morgen für das laufende Jahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro, nachdem bislang 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro auf dem Zettel gestanden hatten. Analysten erwarten im Mittel gut 1,8 Milliarden Euro.



Im abgelaufenen dritten Quartal brach das operative Ergebnis im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf 302 Millionen Euro ein. Damit erreichte Covestro das untere Ende der eigenen Zielsetzung und blieb ein wenig hinter der Konsensschätzung zurück. Unter dem Strich hielten die Leverkusener sich mit 12 Millionen Euro knapp in der Gewinnzone, nach einem Überschuss von 472 Millionen Euro vor einem Jahr. Der freie operative Mittelzufluss, also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibt, sank um mehr als 90 Prozent auf 33 Millionen Euro.



Hier kalkuliert Konzernchef Markus Steilemann für 2022 nun mit 0 bis 100 Millionen Euro, nachdem seit der Prognosesenkung im Sommer noch bis zu 500 Millionen Euro avisiert worden waren. Der Umsatz stieg im Sommerquartal indes dank höherer Verkaufspreise und des schwachen Eurokurses zum US-Dollar um rund sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.



Finanzvorstand Thomas Toepfer bleibt abgesehen vom Gewinn optimistisch: "Basierend auf diesen Ergebnissen gehen wir weiterhin davon aus, unsere selbstgesteckten Ziele auch für das Gesamtjahr zu erreichen."



Die Covestro-Aktie sinkt im frühen Handel via Tradegate dennoch auf 34,80 Euro ab. Auf Xetra schloss der Wert am Montag bei 35,70 Euro.



Einschätzung zur Covestro-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat Covestro nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Kunststoff-Konzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) zwar die Erwartungen verfehlt und zudem den Ergebnisausblick am oberen Ende gesenkt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Studie. Dennoch bleibt er zuversichtlich, dass die Covestro-Aktie ihre Tiefstände hinter sich gelassen hat.



Fazit BÖRSE ONLINE hält die Covestro-Aktie derzeit nur auf einer Beobachtungsliste, nachdem der Wert Ende September bei 28 Euro ausgestoppt wurde.



(Mit Material von dpa-AFX)