BÖRSE ONLINE Chefredakteur Frank Pöpsel verrät, warum manche DAX-Unternehmen nur dank Subventionen des Staates Gewinne erwirtschaften und bei welchen Aktien Anleger genau hinsehen müssen.

"Seit 17 Jahren vernichtet die Politik unseren Wohlstand", sagt Frank Pöpsel, Chefredakteur bei BÖRSE ONLINE. Doch warum beschweren sich Anleger eigentlich? Erklimmt der DAX nicht schließlich immer neue Höhen? Ja, aber das beruht zum Teil nur auf Staats-Subventionen:

DAX-Aktien machen Gewinne wegen Staats-Subventionen

So zeigt Frank Pöpsel: "Der DAX steigt heute wieder, die Gewinne der DAX-Unternehmen steigen. Aber man könnte ja auch mal gucken, woher zum Teil diese Gewinne stammen. Nämlich aus Subventionen", führt der Finanz-Journalist aus. Und dann fügt er hinzu: "Bei Adidas stammt ein Fünftel des Vorsteuergewins in den Jahren 2016 bis 2023 aus Subventionen. Bei E.ON stammt über die Hälfte des Vorsteuergewins in diesen sieben Jahren aus Subventionen. Und bei RWE sind sogar mehr Subventionen geflossen, als es je Gewinn gab. Apropos Subventionen: Die DAX-Subventionen sind natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein."

Wie unsere Politik den deutschen Wohlstand verspielt und was Anleger wirklich fassungslos macht:

EU-Subventionen sprengen jeden Rahmen

So fügt Frank Pöpsel während seines Vortrags auf dem Deutschen Fondskongress in Mannheim hinzu: "Richtig interessant wird es mit den Subventionen, dann wird daraus ein richtiger Wasserfall, wenn wir die Ukraine in die EU aufnehmen. Ihr gehört zu uns, sagt unsere Kommissionspräsidentin. Die Ökonomen des IW Köln haben errechnet, was so ein Beitritt kosten würde. Ihrer Schätzung nach würden etwa 17 Prozent des gesamten EU-Haushalts in die Ukraine fließen. Insgesamt wären das 130 bis 190 Milliarden Euro."

Wenn Sie erfahren wollen, wie das Tollhaus Politik in Deutschland weiter unseren Wohlstand vernichtet und warum das Ganze schon seit 17 Jahren passiert, dann sehen Sie jetzt hier den gesamten Vortrag von BÖRSE ONLINE Chefredakteur Frank Pöpsel.

