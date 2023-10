Diese Aktie zählt trotz DAX-Schwäche diese Woche zu den absoluten Gewinnern. Und noch immer winken satte Kurschancen – der Einstieg lohnt sich

Die letzte Zeit ging es an den Börsen wieder etwas turbulenter zu. In den vergangenen Monaten büßten Indizes wie der DAX oder der S&P 500 wieder an Kurs ein und einige Aktien nahm das ganz schön mit. Am Feiertag am Dienstag rauschte der deutsche Leitindex sogar von knapp über 15.400 Punkten auf 15.085 Punkte. Doch einer Aktie schien das wenig anzuhaben: Infineon.

Auf Sicht von einer Woche zählt die Aktie des Halbleiterherstellers zu den absoluten Gewinnern, liegt sogar fünf Prozent im Plus. Seit Anfang des Jahres konnte die Aktie rund 15 Prozent zulegen. Auch heute führt Infineon den DAX an und liegt bereits über zwei Prozent im Plus. Doch was steckt dahinter? Und lohnt es sich, jetzt noch einzusteigen?





Infineon – geniale DAX-Aktie mit hohen Kurschancen

Der Halbleiterhersteller, der einst durch eine Ausgliederung von Siemens entstand, bewegt sich in einem boomenden Geschäft: Denn Halbleiter sind nun mal das Gehirn eines jeden digitalen Geräts und für unsere moderne Welt unabdingbar. Diese Woche folgte die Ankündigung: Infineon übernimmt einen Ultrabreitband-Pionier, das Züricher Startup 3db Access. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. In einer Mitteilung des Unternehmens hieß es, dass die Übernahme Infineons Portfolio für einen sicheren, intelligenten Zugang, eine präzise Lokalisierung ein eine verbesserte Sensorik weiter stärken solle. 3db Access soll bereits heute „ein bevorzugter IP-Anbieter für große Automarken“ sein.

Doch nicht nur das gab der Aktie Rückenwind. Wie das „Handelsblatt“ berichtete, erklärte Infineon am Dienstag, dass es davon ausgeht, dass das Kerngeschäft mit der Autoindustrie weiter deutlich wachsen soll. So erklärte der Bereichschef Peter Schiefer am Dienstag, dass er mit einem Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich im nun begonnenen neuen Geschäftsjahr rechne. „Wir werden wachsen, selbst wenn die Autoverkäufe stagnieren“. Das Geschäftssegement mit Autos ist für über 45 Prozent des Umsatzes verantwortlich.

Infineon erfreut Anleger mit einer Dividendenrendite von 0,97 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2023, das im September endete, rechnen Analysten mit einem Umsatzplus von 14 Prozent und der Gewinn je Aktie könnte sich sogar um 58 Prozent erhöhen. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 erscheint dabei durchaus als fair. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten aus der Bloomberg-Datenbank liegt derzeit bei 46,86 Euro – das entspricht einer Kurschance von sagenhaften 42 Prozent. Die BNP Paribas sieht mit 50 Euro sogar über 50 Prozent Kurschance.

Chips sind der Rohstoff für den digitalen technologischen Fortschritt. Um diese technologische Basis ringen Großmächte China, Europa und die USA, die mit Milliarden den Ausbau der Produktionskapazitäten fördern. Europas aktuelle Investitionsoffensive „Chips Act“ mit fast 50 Milliarden Euro Volumen zeigt die Bedeutung der Branche, die USA investieren ähnlich viel in die Chip-Infrastruktur. Laut Schätzungen des US-Marktforscher Gartner soll sich das globale Umsatzvolumen der Halbeiterbranche bis 2030 auf rund eine Billion Dollar verdoppeln.

Der von der BÖRSE ONLINE-Redaktion entwickelte Chip Power Index umfasst die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus der globalen Wachstumsbranche