Von der Reinigung von Halbleitern bis zur Entwicklungen von Medikamenten für seltene Krankheiten. Top-Analysten der Wall Street raten jetzt zum Kauf dieser drei Aktien.

Für einige der Top-Analysten der Wall Street stehen derzeit drei Wertpapiere aus den Bereichen Bio- und Cloudtechnologien sowie der Halbleiterindustrie ganz oben, wie das Portal TipRanks berichtete.

Alight kombiniert KI mit Analyse von Payroll-Daten

Das Unternehmen Alight verknüpft nach eigenen Angaben die Bereiche Arbeit, Leben und Business. Konkret zentralisiert die cloudbasierte Plattform unter anderem die globale Prüfung, Verwaltung und Verarbeitung sowie die Analyse von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Derzeit steht der Kurs der Aktie bei 8,61 US-Dollar. Erst zu Beginn des Jahres 2024 konnte die Aktie zudem die 200-Tage-Marke überschreiten. Für Wallstreet-Analyst Peter Heckmann von D.A. Davidson gibt es aber noch viel Luft nach oben. Sein Kursziel liegt derzeit bei 14 Dollar. Zudem raten alle sechs Top-Analysten, die sich in den letzten drei Monaten mit dem Wertpapier beschäftigt haben, zum Kauf. Zusammengefasst trauen die Analysten der Alight-Aktie im Schnitt einen Kurssprung von um die 43 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zu.

Halbleiter säubern mit ACM Research

Um die 32 Prozent Kurswachstum in den nächsten zwölf Monaten trauen im Schnitt vier Top-Analysten der Wall Street der Aktie von ACM Research zu. Das Geschäftsmodell des Unternehmens konzentriert sich auf die Herstellung von Einzelwafer-Nassreinigungsgeräten. Bei der Herstellung der Halbleiter können nämlich kleinste Verunreinigungen die Funktionen der Chips beeinflussen. Die Entfernung dieser Verunreinigungen steigert die Qualität und Leistung der Chips. Derzeit notiert das Papier bei 21,15 US-Dollar und verzeichnete nach dem Durchbrechen der 50-Tage-Linie einen steilen Aufstieg zu Beginn des Jahres.





Mirum Pharmaceuticals entwickelt Medikamente gegen seltene Krankheiten

In der sehr volatilen Biopharmazie-Branche sollte man Kurspotenziale immer mit Vorsicht genießen. Dennoch beeindrucken diese Zahlen: Alle 33 Top-Analysten der Wallstreet, die sich in den letzten drei Monaten mit der Aktie von Mirum Pharmaceuticals beschäftigten, raten laut TipRanks zum Kauf – mit einem möglichen Kurswachstum von im Schnitt 117 Prozent. JMP Securities Analyst Jonathan Wolleben legte sein Kursziel bei 64 US-Dollar fest. Der Kurs der Aktie liegt derzeit bei 26,62 Dollar. Das Unternehmen selbst konzentriert sich auf die Entwicklung und Vertrieb von Therapien für seltene Krankheiten. In Deutschland kam zum Beispiel zu Beginn des Jahres 2023 der Wirkstoff Livmarli (Maralixibat) zur Behandlung von cholestatischem Pruritus infolge des Alagille-Syndroms auf den Markt. Das Alagille-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, die durch angeborene Anomalien der Leber, der Gallenwege, des Herzens und anderer Organe gekennzeichnet ist. Die cholestatische Pruritus ist auch bekannt als Juckreiz aufgrund von Gallenstauung.





