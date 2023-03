Trotz der aktuell schlechten Stimmung an den Märkten und den hohen Zinsen, könnten einige Unternehmen ihr Kurse durch überzeugendes Gewinnwachstum stark steigern. Diese Growth-Aktien sind deswegen Kandidaten für eine Verdopplung.

Die Verwerfungen an den Märkten, die nun etwa seit einem Jahr andauern, haben dazu geführt, dass einige Aktien trotz starken Gewinnwachstums abgestraft wurden. Vor dem Hintergrund der in den USA weiter sinkenden Inflation und einer milderen Fed könnten die entsprechenden Kurssprünge aber bald nachgeholt werden.

Growth-Aktien, die sich verdoppeln könnten

Darum sollten sich Anleger diese drei Aktien einmal genauer anschauen. Denn hier könnten die Gewinne je Aktie in diesem und im nächsten Jahr deutlich steigen, während die Tech-Aktien oftmals wegen der Zinswende abgestraft wurden:

Super Micro Compute (Erwartetes EPS-Wachstum 83 Prozent)

Der erste spannende Wert, welcher die Gewinne in diesem und im nächsten Jahr deutlich steigern dürfte, ist Super Micro Compute. Das Unternehmen beschäftigt sich vor allem mit der Bereitstellung von Serverleistung für Cloud & Co, was primär in den vergangenen Jahren zu starkem Wachstum führte.

Gegeben dem Standort im Silicon Valley, sowie dem Megatrend Künstliche Intelligenz, der noch mehr und mehr Rechenleistung verlangt, könnte hier auch in den kommenden Jahren einiges an Gewinn und Kurswachstum drin sein.

PDD (Erwartetes EPS-Wachstum 155 Prozent)

Bereits deutlich im Wert gesteigert hat sich dagegen PDD. Mit plus 232 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten kann der Aktie vermutlich niemand das Wasser reichen.

Konkret beschäftigt sich das Unternehmen mit der Digitalisierung und Technologisierung der Landwirtschaft und ist auch in Zukunftsfeldern wie künstlichem Pflanzenanbau tätig. Gesetzt den Fall, dass hier ein großer Wachstumsmarkt lauert, dürfte es aber noch einiges an Kurspotenzial geben.

Dorian LPG (Erwartetes EPS-Wachstum 166 Prozent)

Der Wert mit dem vermutlich stärksten Wachstum ist allerdings Dorian LPG. Das Unternehmen im Sektor Öl- und Gas stellt vor allem revolutionäre Förder- und Pipelinetechnologie bereit.

Trotz sinkenden Rohstoffpreisen erwarten Analysten hier einen massiven Anstieg der Gewinne je Aktie, die sich zumindest bei einem konstanten oder steigenden Ölpreis auch auf den Aktienkurs des Unternehmens niederschlagen könnten.

