Künstliche Intelligenz (KI) hält immer mehr Einzug in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Auch in der Pharma-Industrie. Und diese KI-Aktie hat sogar Blackrock, Bill Gates und Evotec an Bord.



Seit der Einführung von ChatGPT im November und der Milliarden-Investition von Microsoft in den Erfinder OpenAI wird derzeit keine andere Angelegenheit an der Börse so heiß diskutiert wie das Thema der künstlichen Intelligenz. Auch im Pharma-Bereich gibt es ein Unternehmen, die sich diese Technologie zum Nutzen macht.



Es handelt sich dabei um das auf künstliche Intelligenz (KI) gestützte pharmazeutische Unternehmen Exscientia mit Sitz in Großbritannien. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von neuen Medikamenten. Eine von dem Unternehmen selbst entwickelte Plattform soll dabei helfen, die Behandlung zu steuern und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.



Kooperation mit Charité in Berlin

Jüngst vermeldeten die Briten eine Zusammenarbeit mit einer der größten Universitätskliniken in Europa, der Charité in Berlin. Ziel und Zweck der Kooperation sind der Einsatz der KI-gestützten Plattform von Exscientia, um die beste Behandlung für Patienten im Bereich der hämatologischen Krebserkrankung zu gewährleisten.



Spannende Aktionäre

Neben Blackrock, der Bill und Melinda Gates Foundation ist auch das deutsche Wirkstoffforschung-Unternehmen Evotec unter den Groß-Aktionären.



Auch wenn die Aktionärs-Struktur vielversprechend klingt, so ist gerade bei forschenden Pharma-Unternehmen das Investment in solch eine Aktie nicht zu unterschätzen. Hoher Kapitalbedarf gepaart mit nicht überzeugenden Ergebnissen bei der Medikamenten-Entwicklung können den Kurs der Aktie stark belasten. Auf der anderen Seite ist bei positiver Medikamenten-Studie schnell eine Vervielfachung des Kurses möglich.



Exscientia ist Mitglied im 20 Werte umfassenden BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index.



