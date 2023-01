Diese Aktie gehört mit 5,1 Prozent Dividendenrendite zu den Hochdividendenwerten. Doch wie sieht es mit dem Tabakkonzern in der Zukunft aus? Durch diese Forward-Strategie könnte Philip Morris der Konkurrenz bald einen Schritt voraus sein.

Mehrere Male wurde die Tabakbranche in den vergangenen Jahren totgesagt. Ob es nun die zurückgehende Anzahl der Raucher sind oder die staatlichen Verbote, alles spricht gegen die Branche.

Doch stimmt das so? Ist Rauchen wirklich out? Tatsächlich nicht, trotzdem stellen sich Tabakkonzerne wie Phillip Morris bereits auf die Zukunft ein und nutzen die Gewinne von heute für Investitionen in das Morgen.

Rauchen ist nicht out

Doch die Frage ist natürlich, wie lange das Geld für die Investitionen erwirtschaftet werden kann. Tatsächlich verzeichnen Unternehmen wie Phillip Morris in den letzten Monaten ein Wachstum, ganz anders als der eigentliche Trend es erwartet.

So wird zum Beispiel das Rauchen in den Schwellenländern immer populärer und gilt dort als Luxusgut und Wohlstandsymbol. Aber auch in Deutschland ist die Zahl der Raucher durch Pandemie & Co. erschreckenderweise auch unter den jungen Menschen deutlich gewachsen.

Rauchfreiprodukte als neues Suchtmittel

Aber um ständig neue Kunden zu bekommen, geht das Unternehmen, welches vor allem durch die Malboro Zigarretten bekannt geworden ist, noch ganz andere Wege. Durch die Übernahme der Swedish Match Group soll vor allem das Segment der rauchfreien Produkte weiter anwachsen.

Bis 2025 will das Unternehmen sogar die Hälfte des Umsatzes außerhalb des Verkaufs von Rauchtabak- und Zigaretten machen. Damit entgeht man nicht nur der Regulatorik, sondern spricht auch eine ganz neue Zielgruppe, vor allem junger Menschen an.

Bald auch ein Gesundheitskonzern?

Doch Phillip Morris hat noch andere Pläne. So übernahm das Unternehmen beispielsweise zwei Hersteller für Beatmungsgeräte und möchte gerade die Gesundheitssparte weiter ausbauen. Auch wenn es makaber klingt, doch Philip Morris betreibt seit Jahren, auch aufgrund von regulatorischem Druck, exzessive Gesundheitsforschung.

Damit scheint der Konzern mit diesen vielfältigen Entwicklungsfeldern besser für die Zukunft aufgestellt zu sein als bisher erwartet. Anleger können deswegen die Aktie einem genaueren Blick unterziehen, vor allem dann, wenn man für hohe Ausschüttungen investiert.

