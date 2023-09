Unternehmensprofil

Die Philip Morris International Inc. (PMI) bezeichnet sich als einen der international führenden Tabakkonzerne. Das Unternehmen bietet in mehr als 180 Ländern weltweit ein breites Markenportfolio, zu dem unter anderem der unbestrittene Marktführer Marlboro sowie die Marken L&M, Chesterfield, Philip Morris, Parliament und Bond Street gehören. PMI ist in mehr als zehn Ländern Nummer eins und in weiteren 30 Ländern die Nummer zwei am Markt. Neben dem Zigarettengeschäft treibt der Konzern den Wandel hin zu einer rauchfreien Zukunft an. Dabei wird das Ziel verfolgt, Zigaretten letztlich durch rauchfreie Produkte zu ersetzen. Die Ursprünge des Unternehmens liegen in einem im Jahr 1847 in der Londoner Bond Street eröffneten Tabakladen. In den 1950er Jahren expandierte PMI über die Grenzen der USA hinaus und berichtet heute in den Segmenten "European Union", "Eastern Europa", Middle East & Africa", "South & Southeast Asia", "East Asia & Australia" sowie "Latin America & Canada".

Offizielle Webseite: www.pmi.com