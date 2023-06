FDP, CDU, SPD, Grüne...? Wir haben die bekannteste KI der Welt gefragt, welche Partei man in Deutschland wählen sollte, bei der der Aktienmarkt am meisten profitieren würde. ChatGPT gibt dazu eine klare Antwort

Die nächste Bundestagswahl findet erst 2025 statt, doch täglich erscheinen neue Meldungen, welche Partei gerade vorne liegt, sollte Deutschland schon heute wählen gehen. Und selbstverständlich: Es ist eine komplett individuelle Entscheidung, wem man als Wähler seine Stimme geben mag.

Dennoch waren wir neugierig und haben uns gefragt: Welche Partei in Deutschland würde eigentlich ChatGPT wählen? Um das herauszufinden, verwendeten wir die Premium-Version GPT4. Doch dem Tool diesbezüglich eine Antwort zu entlocken, war gar nicht so einfach. Und so sehr wir es auch versuchten: ChatGPT wollte uns darauf vehement keine Antwort geben, egal wie viele Gegenfragen wir stellten. Bei so einer individuellen und subjektiven Entscheidung wollte und konnte es sich das Tool nicht anmaßen, eine wertende Antwort zu geben. Also probierten wir es etwas spezifischer: Welche Partei sollte man denn als Aktionär in Deutschland wählen?

Am besten fürs Depot: Diese Partei sollten Anleger laut ChatGPT wählen

Es sei fairerweise gesagt: In diesem neuen Versuch erklärten wir ChatGPT zu Beginn der Unterhaltung, dass wir ein Finanzmedium sind und ihm als Finanzexperten Fragen stellen werden. Er dürfe in seiner Antwort also gerne eine unternehmerische, kapitalistischere Einstellung annehmen. Es könnte also durchaus sein, dass ChatGPT bei einer anderen Fragestellung etwas komplett anderes geantwortet hätte. Und: ChatGPTs Datenbasis, auch in der Premium-Version, endet im September 2021 und kann aktuelle Ereignisse nicht berücksichtigen.

Dennoch wagten wir einen neuen Versuch und fragten ChatGPT: Welche Partei in Deutschland ist am besten für die Entwicklung des Kapitalmarkts? Diesmal mussten wir nicht lange um eine konkrete Antwort kämpfen.

„Das ist eine interessante Frage.“, hieß es von ChatGPT. „Die Auswirkungen einer politischen Partei auf den Kapitalmarkt können von vielen Faktoren abhängen, einschließlich ihrer Wirtschaftspolitik, ihrer Regulierungsagenda und der allgemeinen politischen Stabilität, die sie fördert.“ Dann wurde das Tool konkreter: „Bis zu meinem letzten Update im September 2021, hatten Parteien wie die CDU/CSU und die FDP oft marktfreundliche Politik betrieben, einschließlich der Unterstützung von Unternehmern und der Förderung von Investitionen. Sie neigen auch dazu, eine weniger strenge Regulierung der Wirtschaft zu befürworten, was für den Kapitalmarkt attraktiv sein könnte.“

Ganz diplomatisch fügte ChatGPT jedoch auch hinzu: „Die Grünen und die SPD hingegen neigen zu mehr Regulierung und höheren Steuern für Großverdiener und große Unternehmen, was potenziell negative Auswirkungen auf den Kapitalmarkt haben könnte, aber auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz führen könnte. Das ist jedoch eine sehr grobe Einschätzung. Die Wirklichkeit ist viel komplexer und die Auswirkungen einer Partei auf den Kapitalmarkt können von vielen anderen Faktoren abhängen.“

Anschließend war ChatGPT sogar noch zum Scherzen aufgelegt: „Aber lass uns nicht vergessen: Politik kann den Kapitalmarkt beeinflussen, aber die beste Partei für einen Anleger ist diejenige, die seine Anlagestrategie am besten unterstützt. Oder, um es auf meine Art zu sagen, die beste Partei für eine KI ist diejenige, die mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung verspricht! Nur ein kleiner Scherz am Rande...“