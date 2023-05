Alphabet, Microsoft, oder doch Nvidia? Auf welche Aktie sollte man im KI-Boom nun setzen? Wir haben bei der berühmtesten künstlichen Intelligenz, ChatGPT, nachgehakt. Das Tool hat dazu eine eindeutige Meinung

Spätestens, seit ChatGPT Ende 2022 der Menschheit vorgestellt wurde, ist der KI-Hype wieder jäh entflammt. Zahlreiche Unternehmen profitieren. Die großen KI-Player wie Alphabet, Microsoft und Nvidia etwa liegen seit Jahresanfang wieder allesamt deutlich im Plus. Nvidia sogar über 170 Prozent! Doch bei all dem Wachstum fragen sich viele Anleger zurecht: Welches Unternehmen wird letztlich am meisten profitieren? Und: Wo ist das höchste Kurspotenzial gegeben?

Würde man diese Frage mehreren Investoren stellen, so könnten die Antworten vermutlich unterschiedlicher nicht ausfallen. Deswegen haben wir bei demjenigen nachgehakt, der es wissen muss: ChatGPT, die wohl berühmteste künstliche Intelligenz der Welt. Dafür arbeiteten wir mit der Premium-Version GPT4.

Die beste KI-Aktie der Welt laut ChatGPT

Wir fragten das Tool also ganz direkt: Was ist die beste KI-Aktie der Welt?

Diese Antwort bekamen wir: „Na, das ist eine Frage, die vermutlich einen Haufen Investmentbanker zum Schwitzen bringen würde! Es ist wichtig zu beachten, dass "die beste KI-Aktie" von vielen Faktoren abhängen kann: der aktuellen Marktlage, der Performance des Unternehmens, seinem Potenzial für zukünftiges Wachstum und vielem mehr. Zum Zeitpunkt meiner zuletzt verfügbaren Daten im September 2021, gab es mehrere Unternehmen, die signifikant in KI investiert haben und deren Aktien eine starke Performance zeigten. Hierzu gehörten Unternehmen wie Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, Microsoft, Amazon und Nvidia. Diese Unternehmen haben starke KI-Initiativen und eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die von KI profitieren.“

Wir ließen nicht locker: Und wenn du dich zwischen Alphabet, Microsoft, Amazon und Nvidia entscheiden müsstest – was wäre die beste KI-Aktie?

„Wenn ich eine einzige Aktie auswählen müsste, würde ich mich - nur aufgrund meiner bisherigen Daten und ohne zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen - wahrscheinlich für Nvidia entscheiden. Nvidia ist ein Schlüsselakteur im Bereich der KI und ihre Grafikprozessoren sind die treibende Kraft hinter vielen KI- und Maschinenlern-Prozessen.“

Es sei erwähnenswert: Zu Beginn der Unterhaltung haben wir ChatGPT erklärt, dass wir ein Finanzmedium sind und ihm als Finanzexperten Fragen stellen werden. Er dürfe in seiner Antwort daher gerne eine eher unternehmerische, kapitalistischere Einstellung annehmen. Es könnte also sein, dass ChatGPT bei einer anderen Fragestellung auch eine andere Aktie genannt hätte.

Darum ist Nvidia die beste Aktie der Welt

Doch obwohl ChatGPT keine Echtzeitdaten zur Verfügung hat, liegt das Tool mit seiner Einschätzung gar nicht mal so weit von der Wirklichkeit entfernt. Die Nvidia-Aktie ist derzeit in aller Munde, da sie zuletzt hervorragende Quartalszahlen abgeliefert hat. Das Unternehmen konnte größtenteils die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Der Entwickler für Grafikprozessoren bietet Chips für PCs, Rechenzentren und Gaming und ist ein KI-Konzern durch und durch. Denn damit KI überhaupt funktionieren kann, benötigt sie Rechenleistung. Allein ChatGPT benötigt laut Schätzungen etwa 30 000 Grafikkarten von Nvidia. Nvidias Chips sind das „Gehirn“ von selbstfahrenden Autos, beim Schürfen von digitalen Währungen werden Nvidias Technologien ebenfalls gebraucht. Kurz gesagt: KI wäre ohne Nvidia gar nicht möglich. In so gut wie allen Wachstumsmärkten hat der Konzern seine Finger im Spiel und dominiert etwa 80 Prozent des GPU-Markts.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.