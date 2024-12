Diese SDAX-Aktie schießt gerade +24% nach oben

Am Montag geht diese SDAX-Aktie durch die Decke und steigt überraschend um +24 Prozent. Doch was steckt hinter diesem deutlichen Anstieg? Und ist für Anleger bei dem Wert unter Umständen noch mehr möglich?

Die Aktien der Compugroup aus dem SDAX sind am Montag um +24 Prozent nach oben geschossen. Grund für diesen krassen Anstieg bei dem auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieter sind Übernahmefantasien.

So waren bereits am Wochenende über die Nachrichtenagentur Bloomberg aufgekommen, dass der Finanzinvestor CVC an einer Übernahme interessiert sei. Inzwischen bestätigte die Gesellschaftergruppe rund um die Gründerfamilie Gotthardt, dass man sich tatsächlich in fortgeschrittenen Gesprächen befindet.

Konkret geplant ist, die Compugroup bei einem Abschluss des Deals von der Börse zu nehmen. Geboten werden dafür 22 Euro je Aktie. Am Freitag hatte das Papier noch um die 16 Euro notiert. Entscheidend für die Übernahme ist Berichten zufolge noch, ob die Ankeraktionäre mit einer Mehrheit beteiligt bleiben.

Ist bei der SDAX-Aktie noch mehr drin?

Dementsprechend schossen die Aktien des SDAX-Konzerns am Montag bereits im vorbörslichen Handel nach oben. In der Spitze stieg der Kurs um +24 Prozent auf 21 Euro, kühlte sich anschließend aber etwas ab.

Folglich besteht bis zum Kurs von 22 Euro noch etwas Luft nach oben, wenngleich Anleger besser nicht für diese geringen Gewinnaussichten eine Spekulation eingehen sollten. Immerhin kann hier noch einiges schiefgehen. Auch ein späteres Squeeze-out-Angebot (sollte es dieses geben) muss nicht zu einem höheren Kurs erfolgen.

Übrigens: Auch wegen der Attraktivität als Übernahmeziel hat BÖRSE ONLINE bei der Compugroup schon länger zum Kauf geraten. Zuletzt Erwähnung fand der SDAX-Konzern in dieser Ausgabe.

