Es müssen doch nicht immer die Nvidias, BASFs, Apples und Nestles dieser Welt sein. 3 Fondsmanager aus den USA verraten jetzt, was ihre Favoriten für 2025 sind. Dabei sind exotische Kursraketen dabei, auf die Anleger setzen sollten.

"Anleger konzentrieren sich voll und ganz auf US-Aktien, wodurch ein gefährlicher blinder Fleck entsteht. Das Ignorieren des Rests der Welt birgt im neuen Jahr steigende Risiken – und verpasste Gelegenheiten, günstiger in die Art von Unternehmen zu investieren, die den US-Bullenmarkt angeheizt haben", schreibt das US-Anlegermagazin Barrons in einer neuen Analyse. Dafür haben die Experten mit Fondsmanagern gesprochen, die außerhalb der USA ihre Aktien finden. Und diese 12 exotischen Kursrakten empfehlen die Fondsmanager:

12 exotische Kursrakten - Diese Aktien können sich lohnen

1. Atour Lifestyle Holdings

2. Mrs. Bectors Food Specialties

3. Promotora y Operadora de Infraestructure

4. China Yangtze Power

5. Emaar Properties

6. Great Wall Motor

7. Mobile World Investment

8. OTP Bank

9. BYD

10. Hermès International

11. Meituan

12. PDD Holdings

Auf diese exotischen Aktien sollen Anleger laut den Fondsmanagern setzen

Christine Phillpotts von Ariel Emerging Markets Value betont, dass Aktien in Schwellenländern günstig seien, was sie für Value-Investoren interessant mache. Wichtige Wachstumsfaktoren sind die Rückkehr von Kapital an Aktionäre und klügere Fusionen und Übernahmen. Daher empfiehlt sie mit Great Wall Motors einen chinesischen Autobauer mit einem geringen KGV von 7,3 für 2025, aber auch die ungarische OTP Bank. Die Universalbank aus Ungarn verfügt derweil über einen schönen Trend im Chart.

Derweil rät Alberto Fassinotti von RockCreek Group zur Diversifikation und prognostiziert niedrigere Renditen für US-Aktien, was eine breitere Asset-Allokation sinnvoll mache. Er empfiehlt etwa das mexikanische Unternehmen Promotora y Operadora de Infraestructure. Das Unternehmen ist vor allem für den Bau und Betrieb von Autobahnen bekannt, es kümmert sich aber auch um Wasser-Infrastruktur und ähnliches. Die Aktie hat ein niedriges KGV von 10,5.

Und Fondsmanager Tom Slater von Baillie Gifford kritisiert den Fokus vieler Investoren auf kurzfristige Konjunkturmaßnahmen in China. Er hebt die langfristigen Fortschritte Chinas in Bereichen wie Elektromobilität und Halbleiter hervor. Deswegen empfiehlt er neben BYD und Pinduoduo (PDD Holdings) auch Meituan aus Hongkong, aber auch die französische Hermes, die von einem Erstarken Chinas weiter profitieren kann. Diese letztgenannten Aktien sind weniger exotisch als die anderen, doch allen ist gemein, dass sie nächstes Jahr wahre Kursrakten werden können.

Und lesen Sie passend dazu auch: Viva la Börse: 17,51% Dividendenrendite und sehr niedrige KGVs - Die besten Aktien aus Südamerika