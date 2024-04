Zu den absoluten Lieblings-Aktien der legendären Investorin Cathie Wood zählt eine Aktie, die besonders hervorsticht: Denn die bietet nicht nur sagenhafte Kurschancen, sondern kann mit ihrem genialen Geschäftsmodell die Welt nachhaltig verändern

Wenn sich jemand mit Innovationen und den Technologien von morgen auskennt, dann ist es Cathie Wood. Die bekannte Investorin und ihr Team von ARK Invest beschäftigen sich mit den Zukunfts-Aktien wie fast keiner. Haargenau recherchieren sie die Marktpotenziale und stoßen dabei auf eine Vielzahl von spannenden Unternehmen.

Der Fokus liegt dabei vor allem aus disruptiver Innovation – häufig befinden sich die Unternehmen dabei also in einem Wachstumsstadium und machen womöglich auch noch keine Gewinne. Das kann Investments in diese Aktien oft äußerst riskant gestalten. Wood und ihr Team sind jedoch überzeugt, dass die Aktien, die sie identifizieren, das Zeug dazu haben, ihr Potenzial in der Zukunft voll auszuschöpfen und dann immens zu profitieren.

Eine dieser Aktien ist CRISPR Therapeutics. Und die bietet nicht nur ein Kurspotenzial von rund 270 Prozent, sondern hat ganz nebenbei auch noch das Zeug dazu, die Welt zu verändern.

Darum ist Cathie Wood von dieser genialen Aktie so begeistert

CRISPR Therapeutics ist in den Top 10 Positionen von Cathie Woods Flaggschiff ETF, dem ARK Innovation ETF. Der ist seit kurzem übrigens auch in Europa handelbar. Bei CRISPR Therapeutics handelt es sich um ein Biotechunternehmen aus der Schweiz, das erst 2013 gegründet wurde und seit 2016 an der Börse ist. Seitdem liegt die Aktie fast 300 Prozent im Plus.

Doch was macht das Unternehmen so besonders? Eine der Gründerinnen des Unternehmens ist Emmanuelle Charpentier. Diese bekam 2020 den Chemienobelpreis, denn sie entwickelte mit Jennifer A. Doudna die Genschere CRISPR/Cas9. Mit dieser kann man DNA gezielt „zerschneiden“ und somit verändern. Gene können etwa entfernt oder hinzugefügt werden, was ein immenses Potenzial bei der Heilung von Krankheiten bedeuten würde. Das Geniale: Diese Methode ist relativ unkompliziert und nicht sehr kostenintensiv.

Und damit stößt CRISPR auf einen Mega-Markt, in dem das Unternehmen partizipiert.

Darum bietet die CRISPR-Aktie 270 Prozent Kurschance

Das Unternehmen der Nobelpreisträgerin bewegt sich also in einem zukunftsträchtigen Markt. Laut Grand View Research soll dieser bis 2030 jedes Jahr und 19,5 Prozent wachsen. Die CRISPR/Cas9-Therapie ist mittlerweile schon in einigen Ländern für eine Behandlung gegen Sichelzellenanämie zugelassen. Theoretisch eröffnen sich für die Zukunft aber noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, schwere Krankheiten zu bekämpfen und diese Möglichkeiten stehen gerade erst am Anfang.

Bei CRISPR handelt es sich um eine typische Aktie aus dem Bereich disruptive Innovation. CRISPR ist noch nicht profitabel und dieses Jahr wird sogar ein Verlust je Aktie von 5,7 US-Dollar von Analysten erwartet. Im Vorjahr lag der noch bei minus 1,94 US-Dollar und auch der Umsatz könnte deutlich zurückgehen. Das Unternehmen ist für Anleger also derzeit noch nicht aufgrund der Zahlen interessant, denn aktuell befindet sich noch vieles in der Entwicklung. Sondern aufgrund der immensen Möglichkeiten, die sich zukünftig auf dem Markt der Gentherapien ergeben. Da die Aktie seit Anfang des Jahres rund 20 Prozent im Minus liegt, könnten sich nun interessante Einstiegschancen ergeben.

Ohne Frage brauchen Anleger bei der CRISPR Aktie starke Nerven und sicherlich auch Geduld. Wer jedoch an die Innovation des Unternehmens glaubt, könnte hier zukünftig belohnt werden. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und ein durchschnittliches Kursziel von 88 US-Dollar bietet 64 Prozent Kurschance. Noch optimistischer sind die Analysten von Brookline Capital, die mit 199 US-Dollar sogar eine Aufwärtschance von 269 Prozent sehen.

