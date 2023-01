Purer Dividendenrausch: Diese Firmen schütten mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne an ihre Anleger aus. So können Sie profitieren.

Stellen Sie sich vor: Sie sind Vermieter und erlangen alle Vorteile davon. Aber: Um Dinge wie Instandhaltung, Verpflichtungen, Kredite, kaputte Heizungen und Co. müssen sie sich nicht kümmern. All das ist möglich mit sogenannten REIT-Investments. Bei einem REIT handelt es sich um einen Real-Estate-Investment-Trust, eine bestimmte Form einer Immobilien-Investmentgesellschaft. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die Immobilien kaufen, verwalten und vermieten. Anleger von REITS werden an den Mieteinnahmen beteiligt, die in Form von Dividenden an sie ausgeschüttet werden. Da es sich bei den Immobilien meist um Bürogebäude, Einzelhandelszentren oder Hotels handelt, sind die Mieten häufig sehr stabil.

Und jetzt kommt’s: REITs müssen in den meisten Ländern mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne an ihre Aktionäre zahlen. Sie weisen daher meist eine sehr hohe Dividendenrendite auf. Wie Benzinga berichtete, gibt es ein REIT, das sich dabei besonders hervorhebt.

STORE Capital

STORE Capital mit Hauptsitz in Arizona besitzt über 3000 Immibilien in den USA. Dazu zählen etwa Restaurants, Produktionsstätten oder Fitnessstudios. Das 2011 gegründete Unternehmen schüttet seit 2014 Dividende aus und hat diese seitdem um rund 260 Prozent erhöht. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 6,36 Prozent – das ist fast vier Mal so hoch wie die durchschnittliche Dividendenrendite von 1,7 Prozent des S&P 500. Allerdings: Im Zeitraum von fünf Jahren liegt die Store Capital Aktie nur 36 Prozent im Plus. Der Vanguard Real Estate ETF, der REITs nachbildet, sogar nur 13 Prozent. Zum Vergleich: Beim S&P 500 sind es 43 Prozent. REITS sind häufig also keine Wachstums-Champions, wohl aber zuverlässige Dividendenzahler mit ordentlichen Renditen.