American Tower Corporation
Aktuelle Nachrichten zu American Tower Corporation
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|11,38
|11,00
|10,64
|10,13
|11,14
|Nettogewinn (Mrd)
|3,31
|3,28
|2,63
|2,28
|1,37
|Gewinn/Aktie
|7,02
|6,98
|5,41
|4,83
|3,18
|Dividende/Aktie
|7,60
|7,14
|6,72
|6,56
|6,31
|Rendite (%)
|4,38
|4,12
|3,83
|3,58
|2,92
|KGV
|24,79
|24,91
|32,45
|37,97
|67,89
|KUV
|7,19
|7,41
|7,72
|8,46
|9,03
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
American Tower ist ein unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kommunikationsimmobilien. Hauptgeschäft ist die Vermietung von Standorten an Mobilfunkanbieter, Radio- und Fernsehunternehmen, Drahtlos-Datenanbieter, Behörden oder Kommunen. Zum Portfolio aus 75.594 Kommunikationsstandorten (per 31. Dezember 2014) gehören 28.566 Kommunikationstürme im Inland, 46.598 internationale Kommunikationstürme und 430 Antennen-Netzwerke, die eine nahtlose Abdeckung innerhalb und außerhalb bestimmter Gebäude bereitstellen. Zusätzlich verwaltet American Tower Dach- und Turmstandorte für Immobilienbesitzer unter verschiedenen vertraglichen Vereinbarungen. Das Unternehmen hält auch Vermögensinteressen, die es an Kommunikations-Serviceprovider und fremde Turmbetreiber vermietet.
Offizielle Webseite: https://www.americantower.com