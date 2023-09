American Tower Corporation

Unternehmensprofil

American Tower ist ein unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kommunikationsimmobilien. Hauptgeschäft ist die Vermietung von Standorten an Mobilfunkanbieter, Radio- und Fernsehunternehmen, Drahtlos-Datenanbieter, Behörden oder Kommunen. Zum Portfolio aus 75.594 Kommunikationsstandorten (per 31. Dezember 2014) gehören 28.566 Kommunikationstürme im Inland, 46.598 internationale Kommunikationstürme und 430 Antennen-Netzwerke, die eine nahtlose Abdeckung innerhalb und außerhalb bestimmter Gebäude bereitstellen. Zusätzlich verwaltet American Tower Dach- und Turmstandorte für Immobilienbesitzer unter verschiedenen vertraglichen Vereinbarungen. Das Unternehmen hält auch Vermögensinteressen, die es an Kommunikations-Serviceprovider und fremde Turmbetreiber vermietet.

Offizielle Webseite: www.americantower.com