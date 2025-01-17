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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

American Tower Corporation

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WKN A1JRLA
ISIN US03027X1000
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,38 11,00 10,64 10,13 11,14
    Nettogewinn (Mrd) 3,31 3,28 2,63 2,28 1,37
    Gewinn/Aktie 7,02 6,98 5,41 4,83 3,18
    Dividende/Aktie 7,60 7,14 6,72 6,56 6,31
    Rendite (%) 4,38 4,12 3,83 3,58 2,92
    KGV 24,79 24,91 32,45 37,97 67,89
    KUV 7,19 7,41 7,72 8,46 9,03

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    American Tower ist ein unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kommunikationsimmobilien. Hauptgeschäft ist die Vermietung von Standorten an Mobilfunkanbieter, Radio- und Fernsehunternehmen, Drahtlos-Datenanbieter, Behörden oder Kommunen. Zum Portfolio aus 75.594 Kommunikationsstandorten (per 31. Dezember 2014) gehören 28.566 Kommunikationstürme im Inland, 46.598 internationale Kommunikationstürme und 430 Antennen-Netzwerke, die eine nahtlose Abdeckung innerhalb und außerhalb bestimmter Gebäude bereitstellen. Zusätzlich verwaltet American Tower Dach- und Turmstandorte für Immobilienbesitzer unter verschiedenen vertraglichen Vereinbarungen. Das Unternehmen hält auch Vermögensinteressen, die es an Kommunikations-Serviceprovider und fremde Turmbetreiber vermietet.

    Offizielle Webseite: https://www.americantower.com

    Aktionärsverteilung