Noch immer bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt – 2023 könnte eine Rezession drohen. Diesen Rat von Warren Buffett sollten sie kommendes Jahr daher unbedingt befolgen. Von Jennifer Senninger

Warren Buffett (92) gilt als erfolgreichster Investor der Welt. Kein Wunder: Seit er seit 1965 CEO von Berkshire Hathaway ist, erzielte er Renditen, von denen der S&P 500, Dax und Co. nur träumen können. Unterdessen bleibt die wirtschaftliche Lage mehr als angespannt. Noch immer treiben Inflationssorgen, Zinserhöhungen und die Energiekrise die Anleger – 2023 könnte einigen Ländern eine Rezession bevorstehen. Das Orakel von Omaha hat jedoch bereits mehrere Krisen in seiner langjährigen Laufbahn erfolgreich überstanden – wie The Motley Fool berichtete, hat er für Anleger zu solch unsicheren Zeiten genau den richtigen Rat parat.

Warren Buffetts größter Rat

„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind“. Dieses Zitat von Buffett ist legendär und könnte aktuell nicht treffender sein. Denn Buffetts Favoriten-Aktien sind: Value-Werte. Also jene, die eigentlich über solide Fundamentaldaten und ein hervorragendes Geschäftsmodell verfügen, aber jetzt günstig wie nie zu haben sind. 2022 war ein hartes Jahr für die Wirtschaft, einige Aktien sind dabei unter die Räder gekommen. Einige zurecht – einige aber auch zu Unrecht. Buffett betont häufig, dass Anleger vor allem eines sollen: Langfristig denken. Immer wieder appelliert er an die Anleger, die langfristige Perspektive im Blick zu haben, da kurzfristige Volatilität und Gewinneinbußen gar nichts Ungewöhnliches sind. Rezessionen kommen immer wieder vor und gehören zu einem normalen Wirtschaftszyklus dazu. Daher rät Buffett, sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu konzentrieren, da diese über genügend finanzielle Stärke verfügen, solche Zeiten durchzustehen und sich danach wieder mehr als erholen. Auch setzt er auf produktive Werte, also Unternehmen, die einen realen Wert produzieren. Daher meidet Buffett auch Kryptowährungen und bevorzugt Aktien wie Coca-Cola. Nur zu oft konnte er bereits sagenhafte Gewinne mit dieser Strategie einfahren. Zeiten wie diese bieten Anlegern daher auch einmalige Gelegenheiten, Spitzen-Werte nun günstig zu kaufen.

