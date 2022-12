2023 wird aller Voraussicht nach ein schweres Jahr an der Börse. Umso besser also, wenn sich Anleger noch mal die Top-Käufe der Profiinvestoren ansehen und hier vielleicht noch die ein oder andere Idee für das eigene Portfolio finden. Das machen Warren Buffett, Michael Burry und Co jetzt. Von Johann Werther

Sie gehören zu den meistgefeierten Investoren ihrer Zeit: Warren Buffett, Micheal Burry und Bill Ackman. Jeder von ihnen ist durch ein bestimmtes Merkmal reich und berühmt geworden. Doch nun heißt es für alle, sich nach der Jahresendrallye auf ein vermutlich sehr schwieriges 2023 vorzubereiten.

Dazu kaufen alle drei Größen der Finanzwelt unterschiedliche Werte in das eigene Portfolio, mit der Erwartung, dass diese in Zeiten von Inflation und Wirtschaftsabschwung zumindest ihren Wert halten können. Diese drei Aktien sind dabei besonders spannend:

Paramount Global

Den ersten Wert kaufte kein Geringerer als das Orakel von Omaha ins eigene Portfolio. Der alte Mann, der weitab des Lärms der Wall Street wohnt, liebt bekanntlich gute Dividenden und Cashflowstarke Unternehmen. Dies findet man ohne Zweifel bei Paramount Global.

Das Unternehmen betreibt eine Reihe von Fernsehsendern wie zum Beispiel das auch in Deutschland bekannte Nickelodeon und produziert auch andere mediale Inhalte. Mit einem KGV von 10 und einer Dividendenrendite von 4 Prozent ist die Aktie ohne Zweifel günstig, auch wenn lineares Fernsehen immer öfter totgesagt wird.

Qurate Retail Group

Einen fast ähnlichen Ansatz verfolgt vermutlich Micheal Burry. Der Hedgefonds-Manager, bekannt aus dem Film “The Big Short” setzt auf den amerikanischen QVC Konkurrenten Qurate Retail Group.

Auch diese Aktie hat es ähnlich wie Buffets Paramount Global in den letzten Jahren stark zerrissen und sie in abnormale Bewertungstiefen geführt. Mit einem KGV von 3,4 ist die Aktie selbstverständlich ein Schnäppchen, auch wenn man sich fragt, ob Teleshopping und Katalogbestellungen noch zeitgemäß sind.

Lowes

Doch während Buffett und Burry hier nur Positionen im einstelligen Milliardenbereich halten, geht der Fondsmanager Bill Ackman mit dieser Aktie aufs Ganze. Fast 25 Prozent des gesamten Fondsvermögens macht inzwischen die Aktie von Lowes aus und der man, der einst short in den Corona-Crash ging, kauft noch weiter.

Das Unternehmen ist einer der größten Konkurrenten der amerikanischen Baumarktkette Home Depot und betreibt 2.000 Baumärkte in zahlreichen US-Bundesstaaten, Kanada und Mexiko. Dass Ackman hier schon fast All-In geht, hat vor allem mit der niedrigen Bewertung von KGV 13 und der Dividendenrendite von zwei Prozent zu tun.