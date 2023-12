Dieser DAX-Konzer erwartet auch im kommenden Jahr den nächsten Gewinnsprung, um mindestens 25 Prozent auf satte 2,1 Milliarden Euro. Aber nicht nur der Gewinn wird steigen: Analysten erwarten auch stark wachsende Ausschüttungen.

Der DAX-Konzern Hannover Rück hat für das kommende Jahr am Dienstag unter Vorbehalt einen satten Gewinnsprung prognostiziert. Das kommt jetzt auf Anleger zu:

Dieser DAX-Konzern prognostiziert auch 2024 einen Gewinnsprung

Das DAX-Unternehmen erwartet im kommenden Jahr wegen der anhaltend hohen Preise im Rückversicherungsmarkt einen weiteren Gewinnsprung und geht auch in den folgenden zwei Jahren von steigenden Erträgen aus. Der Nettogewinn werde 2024 mindestens auf 2,1 Milliarden Euro steigen, erklärte die Nummer drei auf dem Weltmarkt am Dienstag vor einem Investorentag. Das wäre fast ein Viertel mehr als die 1,7 Milliarden Euro, die die Hannover Rück für das laufende Jahr in Aussicht gestellt hat.

"Unsere starke Position im Rückversicherungsmarkt und das erfolgreiche Zyklusmanagement werden zu einem wesentlichen Ergebnisanstieg im Jahr 2024 führen", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz.

Voraussetzung dafür sei, dass die Großschäden das Budget von 1,825 Milliarden Euro - 100 Millionen mehr als in diesem Jahr – nicht wesentlich überschreiten. Der Rückversicherungsumsatz soll im kommenden Jahr um mehr als fünf Prozent wachsen, getrieben von der Sach-Sparte. Dort soll sich die Schaden-Kosten-Quote auf 89 Prozent verbessern. Die Kapitalanlagen sollen mindestens 2,8 Prozent abwerfen.

Steigende Dividende erwartet

Die Aussichten bei der Hannover Rück sind also exzellent, wie aktuell allgemein im Bereich der Rückversicherung. Dies führt dazu, dass Anleger in den kommenden Jahren nicht nur steigende Gewinne, sondern auch wachsende Dividenden erwarten können. So prognostizieren Analysten folgende zu erwartende Ausschüttungen:

Geschäftsjahr 2023: 6,74 Euro

Geschäftsjahr 2024: 7,29 Euro

Geschäftsjahr 2025: 7,97 Euro

Sollten sich diese Erwartungen bestätigen, dürfte es demnach einige kräftige Dividendensprünge geben, aber auch der Kurs hat vor allem nach diesen positiven Nachrichten noch Potenzial nach oben. So empfiehlt Börse Online den Wert aktuell mit Kursziel 250 Euro zum Kauf.

Mit Material von Reuters

