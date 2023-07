Trotz des Listings als DAX-Konzern läuft dieser Wert bei vielen Anlegern unter dem Radar. Doch nun gibt es erneut gute Nachrichten aus dem Unternehmen. Zeit sich die Aktie mit der attraktiven Dividendenrendite zu sichern?

KGV von 12,02 und eine Dividendenrendite von 4,4 Prozent sowie ein dazu noch sehr konservatives, stabiles Geschäftsmodell – klingt eigentlich für jeden Anleger interessant.

Dies ist der aktuelle Status der E.ON Aktie, die bei vielen Anlegern unter dem Radar läuft. Nun hat der Konzern nach schmerzhaften Jahren des Umbaus wieder einmal gute Nachrichten gemeldet. Ist es jetzt Zeit sich die Aktie etwas näher anzuschauen?

DAX-Konzern E.ON will mehr Gewinn einfahren

Zumindest wäre dies sicher keine schlechte Idee, denn der Versorger erhöht nach einer Entspannung auf dem Energiemarkt seine Prognose für das laufende Jahr. So sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 8,6 Milliarden bis 8,8 Milliarden Euro zu erwarten, teilte der Konzern am Donnerstag in Essen mit. Die bisherige Prognose lautete 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro. Auch für die Bereiche Energienetze und Kundenlösungen zeigte sich E.ON optimistischer. Der bereinigte Konzernüberschuss soll 2,7 bis 2,9 Milliarden erreichen, hier hatte E.ON bislang 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Die Prognose berücksichtige dabei auch die Möglichkeit einer Verschlechterung der Marktsituation insbesondere im letzten Quartal 2023, hieß es vom Management. Auch der Umstand, dass die in den vergangenen Monaten gefallenen Großhandelspreise für Strom und Gas an die Kunden im Rahmen von Preissenkungen weitergegeben werden, was das zweite Halbjahr finanziell belastet, sei laut den Verantwortlichen bereits einkalkuliert.

Aktie mit 4,4 Prozent Dividendenrendite sichern?

Unter diesen Umständen könnte die Aktie von E.ON also definitiv interessant sein, vor allem dann wenn die Börse sich dazu entscheidet den konservativen Versorger nicht mehr als eine Turnaround-Aktie zu bewerten.

Denn Letzteren hat das Unternehmen bereits hinter sich und könnte deswegen in den kommenden Monaten/Jahren aufwerten. Bis dahin gibt es für Anleger zumindest noch 4,4 Prozent Dividendenrendite, die jährlich im Mai ausgeschüttet werden.

Im Übrigen empfiehlt auch Börse Online die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 14 Euro.

Mit Material von dpa-afx

