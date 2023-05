Ein kleines Unternehmen aus Kalifornien, das gleich in mehreren zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern tätig ist, sorgt mit einer Ankündigung für Furore an der Börse. Polar Power teilte am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit, die ersten Aufträge für mobile Elektroauto-Ladegeräte erhalten zu haben. Das sorgt bei dem Pennystock für eine Kursexplosion.



Polar Power hat eine neue Reihe mobiler Ladegeräte für Elektrofahrzeuge ("EV") mit kombiniertem Ladesystem ("CCS") entwickelt, die voraussichtlich im ersten Quartals 2024 verfügbar sein werden. In einer Pressemitteilung heißt es, dass nun Vorbestellungen entgegen genommen werden.



Die mobilen EV-Ladegeräte von Polar Power sollen vor allem in Pannendiensten eingesetzt werden. Sie bieten eine Schnellladelösung für Elektrofahrzeuge, die leer gelaufen sind, bevor sie eine stationäre Ladestation erreichen. Bislang fehlende "Ersatzstromquellen" sind einer der Hauptkritikpunkte von E-Auto-Gegnern.



Das Combined Charging System (“CCS”) von Polar Power soll das betroffene Fahrzeug nicht vollständig aufladen, sondern lediglich eine ausreichende Ladung bieten, damit das Fahrzeug zur nächsten Ladestation fahren kann. Dies sei analog zu einem Benzinkanister zu verstehen, der gestrandeten Autofahrern zur Verfügung gestellt wird.



Weil diese moblien Ladelösungen dem Unternehmen einen nachhaltigen Umsatzschub verleihen könnten, springt die Aktie von Polar Power im außerbörslichen US-Handel zeitweilig um rund 80 Prozent an. Vorbörsliche Notierungen liegen zuletzt bei 1,68 Dollar – nach einem Nasdaq-Schluss bei 1,04 Dollar. Im deutschen Handel springt das kleine Unternehmen (Marktkapitalisierung unter 20 Millionen Dollar) von 0,94 Euro auf zeitweilig 1,75 Euro. Zuletzt beträgt das Tagesplus von Polar Power noch etwa 68 Prozent (siehe Chart).



Enttäuschendes Quartalsergebnis

Bereits seit über zehn Jahren verkauft Polar seine "CHAdeMO"-Ladegeräte an große US-Autohersteller, um ihre Elektrofahrzeuge während Feldtests schnell aufzuladen. Nun konnte die Größe und das Gewicht der moblilen Geräte so verkleinert werden, dass sie auf der Ladefläche eines kleinen Pickups eingesetzt werden können (siehe Foto unten). Für alternative Lösungen waren bislang großen Anhänger erforderlich, die von einem LKW oder Traktor/Anhänger gezogen wurden.



Polar rüstet seine mobilen "CHAdeMO" EV-Ladegeräte nun auf den universellen CCS-Standard auf. Man verspricht sich davon größere Marktchancen. Das Quartalsergebnis per Ende September wies einen Nettoumsatz von gut 30 Millionen Dollar aus. Der Bruttoverlust belief sich auf rund 247.000 Dollar, verglichen mit einem Bruttogewinn von 966.000 Dollar im Vorjahresquartal. Der Nettoverlust betrug 2,38 Millionen Dollar nach einem Nettogewinn von 942.000 Dollar. Die Firma litt unter Engpässen in unterbrochenen Lieferketten.



Heiß und gefährlich

Polar Power entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Gleichstrom-Generatoren (DC) und Hybrid-Stromversorgungssysteme, ist zudem im Bereich Solar aktiv und vertreibt auch Kühlsysteme – vor allem in den USA.



Die Aktie von Polar Power hat seit vergangenen Sommer rund 75 Prozent an Wert verloren. Mit dem aktuellen Kurssprung wird ein Abwärtstrend verlassen. Doch bis sich die Geschäfte in zählbare positive Ergebnisse niederschlagen, werden noch viele Monate ins Land ziehen. Spekulativ veranlagte Investoren sollten bei möglichen Orders mit strengen Limits agieren. Jede Enttäuschung oder Verzögerung bei den mobilen Ladegeräten dürfte die Aktie wieder stark drücken. Investments in Small Caps sind immer mit einem erhöhten Risiko verbunden.

