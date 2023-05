Ob Momentum, Value oder Wachstum – oftmals sind Investoren froh, wenn sie eines dieser Kriterien bei einer Aktienanlage finden. Doch diese zwei Aktien bieten alle drei Kriterien – sowohl Momentum, Value als auch Wachstum. Sind dies also klare Käufe?

Investmentansätze gibt es viele, doch nur wenige waren über die Zeit gesehen wirklich erfolgreich. Drei davon waren stets das Filtern von Aktien nach Momentum, Value oder Wachstum. Doch was, wenn eine Aktie nicht nur eines dieser Kriterien, sondern alle drei erfüllt?

Diese zwei Aktien bieten Momentum, Value und Wachstum

Dies ist aber nicht nur bei einer, sondern bei diesen zwei Titel der Fall, die sich Anleger dementsprechend einmal näher anschauen sollten:

Meta – Der gefallene Riese

Der erste Wert ist dabei relativ bekannt und einer der Top-Performer des Jahres 2023. Die Rede ist von Meta. Der Social-Media-Konzern aus den USA hat einen beeindruckenden Turnaround hingelegt (YTD + 82 Prozent) und damit das entsprechende Momentum im Kurs.

Durch die Fokussierung auf profitable Bereich ist auch wieder eine Menge Value in der Aktie, denn ohne für die WallStreet “sinnlose” Ausgaben für das Metaversum liegt das KGV nur bei 18. Zudem wachsen die Gewinne je Aktie hier wohl mit 13 Prozent auf Basis der Schätzungen ebenfalls kräftig, was einiges an Wachstum bedeutet.

Lennar – Ein heimlicher Gewinner

Ähnlich sieht es beim zweiten Wert, Lennar, aus. Hierbei handelt es sich um einen Häuslebauer aus den USA, der wieder deutlich an Momentum gewinnt. Die Aktie konnte nämlich still und heimlich in den vergangenen sechs Monaten 32 Prozent an Wert gewinnen und das trotz der Angst vor Krise und Rezession.

Zudem rechnen Analysten mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum bei dem Unternehmen von 16 Prozent. Gleichzeitig ist die Aktie aber auch nur mit einem KGV von 8,1 bewertet, was neben dem Momentum sowohl Wachstum als auch Value beweist.

Ein klarer Kauf?

Dementsprechend erscheinen beide Titel sehr attraktiv und auch die Analysten sind positiv für beide Papiere. Bei Meta liegt das durchschnittliche Kursziel bei einer Upside von 14 Prozent und bei Lennar bei rund 13 Prozent.

Folglich spricht also wenig dagegen sich beide Werte einmal genauer anzuschauen. Investoren sollten nur sicherstellen, dass sie nicht zu spät auf den Zug aufspringen.

